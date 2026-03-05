Türkiye'de yaklaşık her 20 yılda 3 büyük deprem yaşanıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Türkiye'de yaklaşık her 20 yılda 3 büyük deprem meydana geldiğini söyledi.

Kaya, Ayşekadın Yerleşkesi Aheste Sosyal Tesisleri'nde Deprem Haftası dolayısıyla Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Deprem Gerçeği" konulu konferansta, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu belirtti.

Yer kabuğu hareketlerinin bölgede sürekli devam ettiğini ifade eden Kaya, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntıların sürdüğünü dile getirdi.

Deprem istatistiklerine ilişkin bilgi veren Kaya, Türkiye'de yaklaşık her 10 günde bir 4 büyüklüğünün üzerinde deprem meydana geldiğini belirtti.

6,5 büyüklüğünden itibaren depremlerin ciddi şekilde hissedilmeye başlandığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Son 125 yılda Türkiye'de 6,5 büyüklüğünün üzerinde 47 deprem meydana geldi. Yaklaşık her 2,5 yılda bir bu büyüklükte bir depremle karşılaşıyoruz. Bu tür depremler hem ciddi şekilde hissediliyor hem de hasara yol açabiliyor."

Dünya literatürüne göre büyük depremlerin 7 büyüklüğünden itibaren değerlendirildiğini aktaran Kaya, Türkiye'de de hem artçı hem de şiddetli depremlerin yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

Kaya, "Türkiye'de son 125 yılda 7 büyüklüğünün üzerinde 19 deprem meydana geldi. Sonuç olarak yaklaşık 20 yılda 3 büyük deprem yaşıyoruz. 1999'daki Kocaeli ve Düzce, 2010 Van ve 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler dikkate alındığında son 26 yılda 5 büyük deprem yaşandı. Bu gerçeği bilerek gerekli önlemleri almak zorundayız." diye konuştu.

Kaya, sunumunun ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Konferansa Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır, Prof. Dr. Mustafa Tan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.