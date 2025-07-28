Türkiye'de Hava Sıcaklıkları Rekor Seviyelere Ulaştı
Yurt genelinde 56 ilde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Bugün en yüksek sıcaklık 48,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçülürken, tropikal gece etkisi de hissediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde 56 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Bugün en yüksek sıcaklık 48,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Bunu 47,5 derece ile Mardin Kızıltepe, 47,1 derece ile ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi izledi.
Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği iller şöyle:
|İL
|SICAKLIK (C°)
|Şırnak
|48,7
|Mardin
|47,5
|Şanlıurfa
|47,1
|Diyarbakır
|46,9
|Eskişehir
|46,8
|Siirt
|46
|Gaziantep
|45,3
|Batman
|45
|Kilis
|44,3
|Adıyaman
|44
|Ankara
|44
|Karabük
|44
|Çorum
|43,9
|Malatya
|43,7
|Bilecik
|43,6
|Sinop
|43,6
|Balıkesir
|43,4
|Artvin
|43,2
|İzmir
|43,2
|Kastamonu
|43,2
|Elazığ
|43,1
|Manisa
|43
|Çankırı
|42,8
|Tokat
|42,8
|Amasya
|42,5
|Aydın
|42,5
|Kırşehir
|42,5
|Yozgat
|42,5
|Kırıkkale
|42,4
|Samsun
|42,3
|Denizli
|42,2
|Konya
|42,1
|Erzincan
|41,8
|Kütahya
|41,8
|Ordu
|41,7
|Kayseri
|41,6
|Uşak
|41,6
|Zonguldak
|41,6
|Kahramanmaraş
|41,5
|Muğla
|41,5
|Aksaray
|41,3
|Tunceli
|41,2
|Afyonkarahisar
|41
|Hatay
|41
|Nevşehir
|41
|Çanakkale
|40,9
|Kocaeli
|40,9
|Edirne
|40,8
|Bingöl
|40,6
|Burdur
|40,5
|Bursa
|40,5
|Sivas
|40,5
|Gümüşhane
|40,4
|Isparta
|40,4
|Giresun
|40,2
|Kırklareli
|40,2