Haberler

Türkiye'de Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti. Yağış beklenmemekte ve özellikle iç kesimlerde sabah saatlerinde sis ve pus oluşabileceği duyuruldu.

Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, hafta sonu ve gelecek hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, hafta sonu ve pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmediğini ve havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus beklendiğini belirten Tekin, "Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesine düşme gibi olumsuzluklara sebep olabilir, dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.

Hava sıcaklığının ise hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 3 gün boyunca ülkemiz genelinde yağış beklemiyoruz. Fakat salı günü, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağış göreceğiz. Salı günü Marmara ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Öte yandan çarşamba ve perşembe günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışları göreceğiz."

3 büyükşehirde hava durumu

Tekin, üç büyükşehirde yağış beklenmediğini belirterek, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını bildirdi.

Ankara'nın kasım ayı ortalama sıcaklığının 13 derece olduğunu aktaran Tekin, 3 gün boyunca hava sıcaklığının Ankara'da 19 ila 20 derecelerde seyredeceğini söyledi.

İstanbul'un kasım ayı ortalama sıcaklığının 16 derece olduğunu kaydeden Tekin, 3 gün boyunca sıcaklıkların 19 ila 21 derece aralığında görüleceğini belirtti.

Tekin, kasım ayı ortalama sıcaklığı 19 derece olan İzmir'de ise 3 gün boyunca hava sıcaklığının 23 ila 25 derece arasında olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Ünlü sanatçıya stent takıldı

Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı apar topar hastaneye kaldırıldı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.