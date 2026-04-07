Türkiye'de Çin Çay Kültürüne Artan İlgi Kültürlerarası Diyaloğu Güçlendiriyor

ANKARA, 7 Nisan (Xinhua) -- Türkiye'de gençler arasında Çin kültürüne yönelik ilgi artarken, Ankara'daki Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlik, bu ilginin sanat ve gelenekler üzerinden nasıl somutlaştığını ortaya koydu.

Üniversitenin Doğu Dilleri Topluluğu'nun düzenlediği seramik atölyesinin katılımcıları, Çin'e özgü çay seremonisinde kullanılan geleneksel çay takımlarına kendi elleriyle şekil verdi.

Etkinlikte Çin'in çay kültürü hakkında bilgi alan öğrenciler, seramik çalışmasıyla bu geleneğin pratik yönünü de deneyimleme imkanı buldu.

Xinhua'ya konuşan seramik sanatçısı ve eğitmeni Duygu Kavukçu, gençlerin Çin kültürüne olan merakının son yıllarda gözle görülür biçimde arttığını söyledi.

"Gençlerle sürekli iletişim halindeyiz. Araştırıyor ve Çin kültürüyle ilgili başka neler yapabiliriz diye soruyorlar" diyen Kavukçu, etkinliğin amacının yalnızca teorik bilgi vermek değil, aynı zamanda da katılımcıların bu kültürü dokunarak ve hissederek öğrenmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Çin'in seramik geleneğinin binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Kavukçu, "Çin'in ana kökenlerinden biri çömlekçi çarklarında çekilen porselendir. Biz de gençlerin bu kültürü daha iyi benimsemesi için teorik bilginin yanı sıra dokunarak ve hissederek bu bilgiyi pratikte tamamlamalarını sağladık" dedi.

Atölyeye katılan öğrenciler, seramiğe şekil vererek Çin'in geleneksel çay seremonisinde kullanılan küçük çaydanlık ve fincan gibi parçaları kendi elleriyle üretti. Katılımcılar, bu gelenekte çayın yalnızca bir içecek değil, sosyal ve kültürel bir ritüelin parçası olduğunu da öğrendi.

Çay kültürünün, Türkiye ile Çin arasında doğal bir bağ kurulmasına katkıda bulunduğuna inanan Kavukçu, "Buraya katılan gençler, çay kültürünün iki kültürde de ne kadar kıymetli olduğunu fark ederek, bağlantı kuruyor. Aslında mesele sadece çay içmek değil. Burada sohbet etmek, kültürü yaşatmak ve çay seremonisinin farklı ülkelerde nasıl gerçekleştirildiğini görmek de söz konusu" diye konuştu.

Kavukçu, Çin'in geleneksel çay seremonisinin taşıdığı estetik ve ritüel boyutun da gençlere cazip geldiğini vurguladı. Bu geleneğin modern yaşamın hızına karşı sakinlik ve zarafet sunduğunu belirten Kavukçu, "Çin kültüründe çok naif, zarif ve sakin ritüeller var. Gençler bu ritüellerde huzur buluyor. Bu sayede Çin kültürünü daha yakından tanıyor, içine girdikçe de daha fazla bilgi edinmek istiyorlar" dedi.

Etkinliği düzenleyen Doğu Dilleri Topluluğu'nun Başkanı ve Çin Dili ve Edebiyatı ikinci sınıf öğrencisi Mahir Kerem Adanur ise atölyenin temel amacının Çin kültürünün önemli bir unsuru olan çay seremonisini tanıtmak olduğunu söyledi.

"Diğer etkinliklerimizde olduğu gibi bu etkinliği de katılımcıların Çin kültürünü daha iyi tanıyabilmesi için düzenledik" diyen Adanur, öğrencilerin bu etkinlikte özellikle Çin'in geleneksel çay seremonisi diye bilinen Gongfu Cha'da kullanılan seramikleri kendi elleriyle üretme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Gongfu Cha'ya olan ilgisinin geçen yıl Çin kültürü dersinde izlediği bir videoyla başladığını ifade eden Adanur, "Biz çayı genellikle günlük hayatın bir parçası ve sohbetin eşlikçisi olarak görüyoruz. Ancak Çin'de çayın çok farklı bir yansıması olduğunu fark ettim. Orada çay bir keyif, bir ruh dinginliği ve aynı zamanda felsefe ve sanatın parçası" dedi.

Bu ritüelin günlük hayatta insanlara uyum ve huzur verdiğini belirten Adanur, "Burada bir ahenk var ve bu sizi mutlu ediyor. Günlük yaşamın içinde size bir zevk veriyor" diye konuştu.

Türkiye'de Çin'e ve Çin diline yönelik ilginin son yıllarda belirgin biçimde arttığına dikkat çeken Adanur, "Türkiye'de eskiden hiç olmadığı kadar Çin'e ve Çin diline ilgi var. Bunun büyük kısmı gençlerden geliyor. Çin'in dünyaya daha fazla açılması ve sosyal medyanın etkisi bunda önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Çin Dili ve Edebiyatı öğrencisi İklim Yılmaz da seramikten bir çay seremonisi takımı üretmenin kendisine Çin kültürünü farklı bir açıdan tanıma fırsatı verdiğini söyledi.

Yılmaz, "Bu deneyim benim Çin kültürüne yönelik merakımı artırdı. Çünkü Çin'in geleneksel çay seremonisi sadece bir içecek hazırlama süreci değil. Bu aynı zamanda sadelik, dinginlik ve detaylara odaklanmayı gerektiren bir süreç" diye konuştu.

Yılmaz, üniversitede düzenlenen Çin kültürü etkinliklerine olan ilginin de giderek arttığını belirterek, bu ilginin yalnızca kültürel merakla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Yılmaz, "Günümüzde insanların ilgisi ekonomik ve kültürel nedenlerle Batı'dan Doğu'ya kayıyor. Bu ilginin en önemli nedenlerinden biri de tabii ki Çin" ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinlikler, Türkiye'de gençler arasında Çin dili ve kültürüne yönelik artan merakın sanat, eğitim ve günlük yaşam pratikleri aracılığıyla giderek daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.

