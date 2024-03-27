Türkiye'de 2.5 Milyon Genç Ne Okuyor Ne Çalışıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi TÜİK verilerine işaret ederek, " Türkiye'de 2 milyon 525 genç ne okuyor ne de çalışıyor. Hem çalışmayan, hem okumayan genç nüfus sayısı ile ülkemiz, Avrupa'da zirvede. Gençlerimiz hayata dahil olamıyor. Yani her 5 gençten biri kayıp." değerlendirmesini yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi, TÜİK'in genç işsizler ile ilgili verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İlgezdi, "Ülkemizdeki gençlerin 99 bini okuma yazma bilmiyor. 990 bini lise altı bir okuldan, 628 bini ise liseden mezun. Mesleki veya teknik lise diplomalı 457 bin genç ve yükseköğretim mezunu 352 bin genç de ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Yani her 5 gençten biri kayıp." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GENÇ İŞSİZLER ÜLKESİ"

Bu tablonun sebebinin eğitimin kalitesizliği ve gençlerde geleceğe dair umudunun olmayışına bağlayan Akkuş İlgezdi şunları kaydetti:

"2023 yılı verilerine göre, Türkiye'de yaşayan 11 milyon 796 bin gençten, 884 bini işsiz. İş gücüne dahil olmayan 6 milyon 410 bin genç var. Gençlerde işsizlik oranı yüzde 15.7 seviyesinde maalesef. Hem okula gitmeyip hem de istihdam piyasasında olmayan 2 milyon 525 bin genç ile 848 bin işsiz genç sayısı toplandığında 2023 yılı sonu itibarıyla 3 milyon 373 bin gencin hayatın hiçbir alanında yer alamadığı sonucuna ulaşıyoruz. Bu, Türkiye'de neredeyse her 3 gençten birinin boşta olduğu anlamına geliyor."

"EĞİTİM ÇAĞINDAKİ 1 MİLYON 187 BİN ÇOCUK OKULA GİTMİYOR"

İlgezdi, Milli Eğitim Bakanlığının "Geçmişten günümüze sayılarla eğitim" verilerine göre ilk, orta ve lise eğitiminde olmayan çocuk sayısının 1 milyon 187 bin 914 olduğunu da hatırlatarak, "MEB okullaşma oranlarını ilkokulda yüzde 93,8, ortaokulda yüzde 91,2, lisede ise yüzde 91,7 olarak açıkladı. Zorunlu eğitimde olması gereken yavrularımız okul yerine neredeler? Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuklarımızdan haberi yok." dedi.