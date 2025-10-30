Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da Kutlandı

Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyona, Sırbistan Başbakanı Duro Macut'un yanı sıra yerel yetkililer, diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri ve davetliler katıldı.

Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in anlam ve değerine vurgu yaparak Türkiye'nin son yıllardaki başarılarını paylaştı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğinin düzenlediği resepsiyona ise çok sayıda davetli katıldı.

Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yılını kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Altuntaş, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini dile getirerek, "Daha barışçıl, daha adil ve daha müreffeh bir dünya için birlikte çalışmaya devam edelim." dedi.

Karadağ'da ise Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona üst düzey yetkililer, büyükelçiler ve davetlilerin de aralarında olduğu yaklaşık 900 kişi katıldı.

İstiklal Mücadelesinin büyük kumandanı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir de programa katılarak, davetlilere hitap etti.

Podgoritsa'da bulunan Milenyum Köprüsü, akşam saatlerinde Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

İbrahimovic, Karadağ ile Türkiye arasında uzun süreli ve dostane ilişkiler bulunduğunu kaydederek, "Her türlü yabancı düşmanlığını, nefret söylemini ve münferit olayların herhangi bir topluluğu hedef almak amacıyla kötüye kullanılmasına yönelik girişimleri şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.