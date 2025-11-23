Türkiye COP31'e Başkanlık Yapacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) başkanlığı ve ev sahipliği için hazırlanan; Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı filmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 başkanlığı ve ev sahipliği için hazırlanan; Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı filmi sosyal medya hesabından 'COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye'de! İnsanlığın, kıtaların medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımızda tüm dünyayı buluşturacağız' notuyla paylaştı. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye 'Hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı daha adil ve kapsayıcı bir diplomasi' hedefiyle ilk kez Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) en üst karar organı olan COP Taraflar Konferansı'na başkanlık edecek. Türkiye 196 ülkenin liderlerini iklim kriziyle mücadele için Türkiye'de aynı masa etrafında buluşturacak. COP Taraflar Konferansı'na ev sahipliği uluslararası görünürlük ve iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelme açısından küresel önem taşıyor. COP toplantısında, ülkelerin sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp-zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kuralları belirleniyor.