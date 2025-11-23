Haberler

Türkiye COP31'e Başkanlık Yapacak

Türkiye COP31'e Başkanlık Yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'na ev sahipliği ve başkanlık yapacağını duyurdu. Bakan, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtan bir film paylaşarak, dünya ülkelerini iklim krizine karşı işbirliği yapmaya davet etti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) başkanlığı ve ev sahipliği için hazırlanan; Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı filmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 başkanlığı ve ev sahipliği için hazırlanan; Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı filmi sosyal medya hesabından 'COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye'de! İnsanlığın, kıtaların medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımızda tüm dünyayı buluşturacağız' notuyla paylaştı. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye 'Hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı daha adil ve kapsayıcı bir diplomasi' hedefiyle ilk kez Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) en üst karar organı olan COP Taraflar Konferansı'na başkanlık edecek. Türkiye 196 ülkenin liderlerini iklim kriziyle mücadele için Türkiye'de aynı masa etrafında buluşturacak. COP Taraflar Konferansı'na ev sahipliği uluslararası görünürlük ve iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelme açısından küresel önem taşıyor. COP toplantısında, ülkelerin sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp-zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kuralları belirleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Arsa sahiplerini ilgilendiriyor! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak

Arsa sahipleri dikkat! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak
Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım

Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren olay: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Titanic faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata alıcı buldu

Faciadan kurtulan saate rekor fiyat: 99 milyon TL
Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Ailesi tarafından aç bırakılan kız ölümden döndü

Obez ailenin işkencesi! Korku evinden bir deri bir kemik çıktı
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Son bilgiyi babası verdi! Soruşturmayla ilgili çarpıcı gelişme
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Fenerbahçe'ye Samsunspor'dan tanıdık transfer

Fenerbahçe'ye Samsun'dan tanıdık transfer
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Büyük iddia: Bugün bonservisine 20 milyon euro daha eklettirdi
Gustavo Petro'dan 'darbe' iddiası! ABD'ye savaş restinde bulundu

Ülkenin lideri ABD'yi açık açık uyardı: Savaş çıkar
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ölüm tehdidi aldığını açıkladı

O takımın taraftarları tarafından ölümle tehdit ediliyor
İç çamaşırında kaçak papağanlarla sınırı geçmeye çalıştı

Hayrete düşüren kaçakçılık: Papağanlar iç çamaşırından çıktı
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz

Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.