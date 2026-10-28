Türkiye, Bulgaristan ve Romanya savunma bakanları Sofya'da İHA saldırılarını kınadı

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Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Romanya ve Türkiye ile Karadeniz'de ticari gemilere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kesin bir dille kınama konusunda ortak tutuma sahip olduklarını belirterek, "Bu trajik olaylar, gerilimin tehlikeli biçimde tırmanmasına yol açmakta ve deniz taşımacılığının güvenliği açısından ciddi riskler oluşturmaktadır." dedi.

Stoyanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Ştefan-Radu Oprea'nın katılımıyla başkent Sofya'da Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Stoyanov, Karadeniz'deki durumun kötüleşmesi nedeniyle kısa sürede organize edilen toplantıya hızlı yanıt verdikleri ve katıldıkları için mevkidaşlarına teşekkür etti.

Stoyanov, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin, sivil deniz taşımacılığına yönelik saldırıların kesin bir dille kınandığı ortak bir bildiriyi kabul ettiğini açıkladı.

İşbirliğinin sürdürülmesi amacıyla kısa süre içinde Bükreş ve Ankara'da toplantılar düzenlenmesi konusunda mevkidaşlarıyla görüştüklerini belirten Stoyanov, " Bulgaristan, Romanya ve Türkiye, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını kesin bir dille kınama konusunda ortak tutuma sahiptir. Bu trajik olaylar, gerilimin tehlikeli biçimde tırmanmasına yol açmakta ve deniz taşımacılığının güvenliği açısından ciddi riskler oluşturmaktadır." dedi.

Stoyanov, NATO müttefiki olan 3 Karadeniz ülkesinin deniz taşımacılığının güvenliğini sağlama konusunda ortak sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, "Ticari gemilerin, deniz altyapısının ve deniz faaliyetlerinin güvenliğini tehlikeye atan saldırıların derhal durdurulmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Ülkelerin Karadeniz'de üçlü bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığını dile getiren Stoyanov, "Bu mekanizma aracılığıyla Bulgaristan, Romanya ve Türkiye düzenli istişarelerde bulunacak, aralarında bilgi paylaşımı gerçekleştirecek ve bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendirmek için atılacak somut adımları belirleyecek." ifadesini kullandı.

Romanya Savunma Bakanı Oprea da Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında bugün yaşanan İHA saldırısı dahil ticari gemilere yönelik saldırıları ülkesinin de sert bir şekilde kınadığını söyledi.

Karadeniz'e kıyısı olan Romanya'nın da ticari gemilere yönelik İHA saldırılarından etkilendiğini belirten Oprea, "Bugünkü toplantıyla Türkiye, Bulgaristan ve Romanya, Karadeniz'in güvenliğine ilişkin işbirliğini daha da güçlendirdi." dedi.

Kaynak: AA