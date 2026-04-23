Türkiye Barolar Birliği: "Çocuk Haklarının Korunması, Ulusal Egemenliğin Sürdürülebilirliğinin Temel Şartıdır"

(ANKARA) – Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, çocuk haklarının korunmasının ulusal egemenliğin sürdürülebilirliği açısından temel koşul olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 23 Nisan 1920'nin millet egemenliğinin ilan edildiği ve halk iradesinin üstün kılındığı tarihsel bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, "23 Nisan 1920, millet egemenliğinin ilan edildiği, halkın iradesinin kayıtsız şartsız üstün kılındığı ve tam bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği tarihsel bir dönüm noktasıdır" denildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan etmesinin, ulusal egemenliğin geleceğinin çocuklara emanet edildiğinin güçlü bir ifadesi olduğu vurgulandı.

"Hukuk devleti ve demokratik düzenin temeli"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenliğin millete ait olduğu ilkesinin hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, bu durumun hukuk devleti ve demokratik toplum düzeninin temelini oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu ilkenin sürdürülebilirliğinin ancak özgür, eşit ve adil bir ortamda yetişen çocuklarla mümkün olacağı kaydedildi.

"Çocukların güvenli ortamda büyümesi zorunluluktur"

Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu, çocukların yaşam hakkının korunmasının ve her türlü ihmal ile istismardan uzak, güvenli bir çevrede büyümesinin yalnızca sosyal bir sorumluluk değil aynı zamanda ulusal egemenliğin gereği olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Çocukların yaşam hakkının korunması, her türlü ihmal ve istismardan uzak, güvenli bir çevrede büyümesi ve şiddetin her türünden arındırılmış bir eğitim ortamına erişimi, yalnızca sosyal bir sorumluluk değil, aynı zamanda ulusal egemenliğin sürdürülebilirliğinin temel şartıdır" ifadelerine yer verildi.

"Eğitimde eşitlik ve şiddetin önlenmesi şart"

Çocukların eğitim hakkına tam ve eşit erişiminin sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim sistemi kurulmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Okullarda artan şiddet olaylarına dikkat çekilen açıklamada, "Okullarda artan şiddet olaylarının önlenmesi yönünde etkili, bütüncül ve kararlı politikaların hayata geçirilmesi zorunludur" denildi. Okulların çocuklar için güvenli alanlar olması gerektiği ifade edilen açıklamada, bu alanların aynı zamanda çocukların kendilerini özgürce geliştirebildikleri ortamlar olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, hak ve özgürlüklerini bilmeyen bireylerden oluşan toplumlarda egemenlik ilkesinin biçimsel kalacağına dikkat çekilerek, çocukların hukuki güvencelerle korunmasının önemine vurgu yapıldı. Çocukların yargı süreçlerinde etkin temsil edilmesi ve sosyal-psikolojik destek mekanizmalarına erişiminin sağlanmasının egemenliğin yaşamsal unsurları arasında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" sözü hatırlatılarak, çocukların üstün yararını esas alan çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Türkiye Barolar Birliği, açıklamasını "Tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA