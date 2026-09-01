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Türkiye Artemis Anlaşmaları'nı İmzaladı

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Türkiye, Ay ve Mars'a yönelik sivil uzay faaliyetlerinde işbirliğini öngören Artemis Anlaşmaları'nı imzalayarak 71. ülke oldu. Bakan Kacır, NASA'daki törende imzayı attı; AYAP-1 göreviyle yakında Ay'a fırlatma yapılması planlanıyor.

TÜRKİYE, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis Anlaşmaları'nı imzalayan 71'inci ülke oldu.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Artemis Anlaşmaları'na imza attı. Türkiye böylece anlaşmalara katılan 71'inci ülke oldu. NASA Başkanı Jared Isaacman'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Bakan Kacır'ın yanı sıra Türk Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ve ABD Dışişleri Bakanlığı Uzay ve Çevre İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Connor Tomlinson da katıldı. Isaacman törende yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'ni Artemis Anlaşmaları'nın 71. imzacısı olarak ağırlamaktan onur duyuyorum" dedi.

AYAP-1 AY'A FIRLATILACAK

NASA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Ay'a kendi uydularını inşa edip fırlatan az sayıdaki ancak giderek büyüyen ülkeler grubuna katılarak, yakında ilk Ay görevi olan AYAP-1'i fırlatacağı belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin bu anlaşmayı imzalamasının, ekim ayında Antalya'da Uluslararası Astronotik Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bir döneme denk geldiği ifade edildi. Barışçıl ve şeffaf uzay araştırmalarının geleceğini görüşmek üzere Artemis Anlaşması'nı imzalayan onlarca ülkenin kongreye katılmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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