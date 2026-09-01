2 bin iç çamaşırı toprağa gömüldü! Sebebi şaşırttı
İsviçre’de bilim insanları, toprağın biyolojik aktivitesini ölçmek için ülke genelinde 2 binden fazla pamuklu iç çamaşırını toprağa gömerek iki ay bekledi. Bazı çamaşırlar neredeyse tamamen parçalanırken bazıları büyük ölçüde sağlam kaldı. Araştırmada özellikle işlenen tarım arazileri ve tek tip çim alanlarda biyolojik aktivitenin düşük olduğu belirlenirken, sonuçlar arazi kullanımının toprak ekosistemi üzerindeki etkisini ortaya koydu.
- İsviçre'de bilim insanları toprak kirliliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına dikkat çekmek için 2 bin pamuklu iç çamaşırı ve binlerce çay poşetini toprağa gömdü.
- Zürih Üniversitesi liderliğindeki projede, işlenen tarım arazileri ve tek tip çim alanlar en düşük biyolojik aktiviteye sahipken, bakımlı özel bahçelerde kumaşların yarısından fazlası kısa sürede yok oldu.
- Üst toprağın hızla kalitesizleşmesi küresel gıda zinciri ve karbon deposu için kritik risk oluşturuyor; 'İç Çamaşırı Endeksi' toprak sağlığını ölçmek için pratik bir araç olarak kullanılıyor.
Toprak kirliliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına dikkat çekmek isteyen bilim insanları, İsviçre genelinde toprağa 2 bin adet pamuklu iç çamaşırı gömerek sıra dışı bir araştırmaya imza attı. Zürih Üniversitesi liderliğinde yürütülen projenin sonuçları, toprağın kullanım şeklinin yer altı ekosistemini doğrudan etkilediğini ve küresel gıda zincirinin temeli olan üst toprak kalitesinin hızla düştüğünü gözler önüne serdi.
KUMAŞLARIN BOZUNMA SEVİYESİ
Binden fazla gönüllünün desteğiyle yürütülen projede, bahçelerden tarlalara kadar pek çok farklı noktaya 2 binden fazla pamuklu iç çamaşırı ve binlerce çay poşeti yerleştirildi. İki aylık bekleme süresinin ardından topraktan çıkarılan nesnelerin bozunma oranları incelendi. Çıkarılan çamaşırların bazılarının ilk günkü gibi sağlam kaldığı, bazılarının ise neredeyse tamamen eriyerek geriye sadece dikiş ipliklerinin kaldığı görüldü. Bu farklılık, yer altındaki canlı yaşamı ve biyolojik aktivite seviyeleri arasındaki devasa uçurumu kanıtladı.
TARIM ARAZİLERİNDE DÜŞÜK CANLILIK, BAHÇELERDE GÜBRE RİSKİ
Araştırmanın sonuçlarına göre, yeraltı ekosisteminin durumu arazinin kullanım amacına göre büyük farklılıklar gösteriyor:
- Binaların etrafını saran tek tip çim alanlar ve işlenen tarım arazileri, en düşük canlılık belirtisine sahip ve biyolojik aktivitenin en zayıf olduğu bölgeler olarak kayıtlara geçti.
- İnsan eliyle bakımı yapılan özel bahçelere gömülen kumaşların yarısından fazlası kısa sürede yok oldu. Bu durum; solucan, bakteri ve mantar gibi ayrıştırıcı organizmaların yoğun ve aktif çalıştığını doğruladı.
- Bilim insanları, bahçelerdeki bu hızlı erimenin her zaman sağlıklı bir toprak yapısına işaret etmediğini; bilinçsiz ve aşırı gübre kullanımından kaynaklanan yapay bir besin yüklemesinin de sonucu olabileceğini vurguladı.
"İÇ ÇAMAŞIRI ENDEKSİ" İLE KÜRESEL KRİZ UYARISI
Gıda ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan ve okyanuslardan sonra en büyük karbon deposu olan üst toprağın hızla kalitesizleşmesi, gezegenin geleceği için kritik bir risk oluşturuyor. Uzmanlar, toprak altındaki bu sessiz tehlikeye dikkat çekmek ve kamuoyu farkındalığı yaratmak amacıyla kullanılan "İç Çamaşırı Endeksi"nin pratik ve çarpıcı bir ölçüm aracı olduğunu belirtiyor. Elde edilen kapsamlı veriler, küresel çapta toprak koruma stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi ve arazi kullanım alışkanlıklarının vakit kaybetmeden değiştirilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.