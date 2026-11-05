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Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri heyetleri Ankara'da 2. kez bir araya geldi

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Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri heyetleri Ankara'da 2. kez bir araya geldi
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MSB, 2'nci Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Albay Arjan Çollaku başkanlığındaki heyetin Türk yetkililerle görüştüğünü bildirdi. Heyet, Koramiral Erhan Aydın ve Tuğamiral Gökçen Fırat'ı ziyaret etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "2'nci Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı" kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Deniz Albay Arjan Çollaku başkanlığındaki heyetin, Türk Deniz Kuvvetleri yetkilileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "2'nci Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı" kapsamında, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Deniz Albay Arjan Çollaku başkanlığındaki heyet, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Erhan Aydın ve Deniz Kuvvetleri Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat'ı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Deniz Kuvvetleri Strateji Daire Başkanı Albay Çağdaş Beşoğul başkanlığında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
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