Haberler

Türkiye Aile Hareketi, Ankara Ulus Meydanı'nda süresiz nafakayı protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Aile Hareketi, Ankara Ulus Meydanı'nda süresiz nafakayı protesto etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Aile Hareketi öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları, Ankara Ulus Meydanı'nda süresiz nafaka uygulamasını protesto etti. Grup adına konuşan Başkan İlhan Ergincan, nafakanın ceza veya ömür boyu borç olmadığını, süre ve üst sınırın kanunda düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

ANKARA'da Türkiye Aile Hareketi üyeleri, 'süresiz nafaka' uygulamasını protesto etti.

Türkiye Aile Hareketi öncülüğünde Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları, 'süresiz nafaka' uygulamasını protesto etti. Ellerinde, 'Erkeğe şiddete hayır' ve 'Süresiz nafaka zulümdür' yazılı dövizleri taşıyan grup, 'Çocukları babadan koparma' ve 'Çocukların özlemi engellenemez' sloganları attı.

'ÖLÇÜLÜ VE HAKKANİYETLİ DEĞİL'

Grup adına konuşan Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, "Nafaka süresinin evlilik süresine bağlı bir formülle belirlenmesi gündemde. 6 ay süren bir evlilik nedeniyle bir kişinin 5 yıl boyunca eski eşine nafaka ödemekle yükümlü tutulması ölçülü ve hakkaniyetli değil. Nafaka; bir ceza, boşanmanın bedeli veya taraflardan birine ömür boyu yüklenen borç değildir. Amaç, boşanma nedeniyle ekonomik güçlük yaşayan kişinin yeni hayatını kurabilmesi için geçici bir süreyle desteklenmesidir" dedi.

'NAFAKA YASAL SOYGUNDUR'

Süresiz nafakanın kanunda açık sınırlarla düzenlenmesi gerektiğini belirten Ergincan, "Nafaka, yasal soygundur. İleri yaş, sağlık durumu veya çalışamama gerekçeleriyle nafaka süresinin uzatılmasının hakimin geniş takdirine bırakılması hukuk güvenliği açısından önemli sakıncalar taşımaktadır. Hakime sınırları belirlenmemiş bir yetki verilmesi benzer durumlarda farklı kararların ortaya çıkmasına yol açabilir. Nafakanın şartları, süresi, uzatma nedenleri ve kesin üst sınırı kanunda tereddüde yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir. Boşanmış eşler arasında ömür boyu devam edecek bir ekonomik bağımlılık oluşturulmamalıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Ünlü oyuncudan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle kabul ediyor
Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti
Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç saldırı! Cesetleri barın önüne böyle dizdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu

Herkes 'intihar edecek' sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Savaştan kaçtı, depremde evsiz kaldı, dershanesiz tıp kazandı! Vatandaşlığı olmadığı için hiçbir bursa başvuramadı

Dershaneye gitmeden tıp kazandı! Ama bir bursa bile başvuramadı
Tanzanyalı Arap Osman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sorduğu soruyu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzanyalı Arap Osman'a dikkat çeken soru
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak

Gündem yaratacak iddia! İstifanın ardından SPK harekete geçiyor
Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi, olanlar oldu

Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi ve...
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında

Simit için beklenen hamle geldi!
Bakan Gürlek'ten suç işleyenlere 'demir yumruk' mesajı! 'Tadını alacaklar'

Bakan Gürlek'ten "demir yumruk" çıkışı! "Tadını alacaklar"