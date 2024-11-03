Üye Girişi
Haberler

Türkiye-Afrika Ortaklığı Konferansı Başarıyla Tamamlandı

Türkiye-Afrika Ortaklığı Konferansı Başarıyla Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı ve Türkiye'nin Afrika ile iş birliğini güçlendireceğini vurguladı.

BAKAN FİDAN: TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIĞI BAKANLAR GÖZDEN GEÇİRME KONFERANSINI BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cibuti'de, Afrika Birliği'yle düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın üçüncüsünün başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bakan Fidan paylaşımında, "Afrika'yla kamu kurumlarımız, özel sektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle bütüncül bir anlayışla yürüttüğümüz; ticaretten yatırıma, kültürden eğitime her alanda gelişen, çok boyutlu iş birliğimizin her geçen gün güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ORTAK BİLDİRİ VE 2022-2024 ORTAK UYGULAMA RAPORU'NU KABUL ETTİK'

Bakan Fidan, konferans vesilesiyle, Türkiye ve Afrika arasındaki karşılıklı siyasi bağların güçlü olduğuna değinerek, "Bu doğrultuda bizi 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine taşıyacak 'Ortak Bildiri' ve '2022-2024 Ortak Uygulama Raporu'nu kabul ettik. Bu anlamlı toplantıya mükemmel ev sahipliği yapan dost ve kardeş Cibuti'ye de şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye, Afrika ülkelerinin bağımsız, müreffeh ve barış içinde yaşamaları için onlarla eşit ortaklık temelinde samimi iş birliğini sürdürecektir. Önümüzdeki dönemde de Afrikalı ortaklarımızla yeni fırsat alanlarını keşfetmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Dev maçta zafer Fenerbahçe'nin

 Yavaş'ın, 'Yörüngesini şaşıran ben değilim' çıkışına Özel'den net yanıt

Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" sözlerine Özel'den net yanıt

 Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş
BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir

Cumhur İttifakı ortağı Destici'den çarpıcı "erken seçim" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisidir? En İyi 100 Türk Filmi halk oylamasında kim 1. oldu? Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucu nedir? 3 Kasım Pazar Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru cevabı ne? Oğuzhan Çakır kimdir? Oğuzhan Çakırhangi takımlı? Trabzonspor'un golü neden iptal edildi, Okay'ın golünde FAUL VAR MI? TRABZONSPOR FENERBAHÇE canlı izle (HD)! Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)! Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU) Trabzonspor Fenerbahçe maçında geçen sene ne olmuştu, ceza verildi mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.