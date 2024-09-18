Türkiye-ABD İkili İlişkileri Görüşüldü

(ANKARA)- Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmede, ABD ile ikili ilişkiler ve işbirliği imkanları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci'nin, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass başkanlığındaki heyet ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdiği, görüşmede ABD ile ikili ilişkiler ve işbirliği imkanlarının ele alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşım şu şekilde:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmede, ABD ile ikili ilişkilerimiz ve işbirliği imkanları ele alındı."