Türkiye'nin insani yardım ağı: 5 kıtada 85 ülke

Türkiye, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda yürüttüğü uluslararası insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 5 kıtada 85 ülke ve topluluğa yardım ulaştırdı.

Afad, yalnızca yurt içinde değil, afet diplomasisi kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde de arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye, AFAD koordinasyonunda bugüne kadar 5 kıtada 85 ülke ve topluluğa, gıda, barınma, sağlık ve temel yaşam malzemelerinin yanı sıra nakdi yardım, lojistik destek ve arama kurtarma ekipmanları gönderdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin uluslararası insani yardım çalışmalarında en büyük operasyonlardan biri Gazze için gerçekleştirildi.

İsrail saldırılarından etkilenen bölgeye AFAD koordinasyonunda 14 uçak ve 21 gemiyle toplam 109 bin 332 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Yardımlar kapsamında AFAD tarafından 7 milyon dolar, Türk Kızılay tarafından ise 500 bin dolar olmak üzere toplam 7,5 milyon dolar bağış yapıldı.

25 "İyilik Treni"

Afganistan'a yönelik insani yardım faaliyetleri kapsamında ise 25 "İyilik Treni" seferiyle 11 bin 739 ton insani yardım malzemesi gönderildi. Ülkeye ayrıca 6 uçak seferi düzenlendi.

Sudan'a 6 gemiyle 10 bin 206 ton insani yardım malzemesi ve 30 bin çadırla yardım eli uzatıldı. Pakistan'a 9 bin 79 ton, Somali'ye 3 bin ton, Lübnan'a ise 730 ton insani yardım malzemesi sevk edildi.

Bangladeş'e 64 bin 992 insani yardım paketi, Bosna Hersek'e 60 konteyner evin yanı sıra yakacak, hijyen malzemesi, jeneratör ve temel yaşam malzemeleri ulaştırıldı.

Suriye'ye bugüne kadar 13 bin 938 insani yardım tırı sevk edildi. Zambiya'ya 25 bin dolar değerinde yardım malzemesi ve 600 gıda paketi, Kongo'ya 54 bin 70 dolar, Burundi'ye ise 60 bin dolar değerinde yardım desteği sağlandı.

Türkiye'nin son uluslararası insani yardım operasyonlarından biri de Venezuela için gerçekleştirildi. Haziran ayında meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AFAD koordinasyonunda bölgeye 2 askeri kargo uçağıyla yardım malzemesi gönderildi.

Sevkiyat kapsamında AFAD tarafından temin edilen 275 çadır ile Sağlık Bakanlığınca sağlanan 7 ton tıbbi malzemenin de yer aldığı toplam 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştırıldı.

İspanya'da sel felaketinin ardından yürütülen destek çalışmaları kapsamında ise 250 adet 1100 litre kapasiteli plastik atık konteyneri ile 2 yol temizleme aracıyla yardım sağlandı.

Kaynak: AA