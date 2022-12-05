Türk Zanaatkar Katar Kültürünü Tasarımla Tanıtıyor

Zeynep ÇermenİSTANBUL, 5 Aralık (Xinhua) -- İstanbul'da bir gümüş dükkanının sahibi olan zanaatkar Sabri Demirci, geçtiğimiz günlerde Katarlı bir koleksiyoncudan benzersiz bir ürün tasarlaması için eşi benzeri görülmemiş bir sipariş aldı.

Zanaatkar ve gümüş dükkanı sahibi Sabri Demirci, İstanbul'daki atölyesinde Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için tasarımlar yapıyor, 1 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shadati/ Xinhua)

Zeynep Çermen

İSTANBUL, 5 Aralık (Xinhua) -- İstanbul'da bir gümüş dükkanının sahibi olan zanaatkar Sabri Demirci, geçtiğimiz günlerde Katarlı bir koleksiyoncudan benzersiz bir ürün tasarlaması için eşi benzeri görülmemiş bir sipariş aldı.

Demirci, atölyesinde Xinhua'ya yakın zamanda verdiği bir röportajda, ürünün her parçasının Katar'ı ve bu yılki Dünya Kupası'nı anlatması gerektiğini söyledi.

2022 Dünya Kupası geçen ay Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Etkinlik ilk kez bir Arap ülkesinde düzenleniyor.

Zanaatkar, 40 yıllık kariyeri boyunca hiç bu kadar heyecanlı olmamıştı. Siparişi aldıktan kısa bir süre sonra kendini işine verdi ve mümkün olduğu kadar çok bilgi topladı.

Zanaatkar ve gümüş dükkanı sahibi Sabri Demirci, İstanbul'daki atölyesinde Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için tasarımlar yapıyor, 1 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shadati/ Xinhua)

Tüm tasarımında başrolü bir şahine verme fikrini bulan Demirci, "Şahinlerin Katar'ın ulusal kuşu olduğunu ve Katar halkı tarafından her zaman değer verildiğini öğrendik. Tasarımı şahin ve onun güçlü pençeleri üzerine kurma fikri benim çıkış noktamdı" dedi.

Demirci daha sonra, üzerinde katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu resmi Dünya Kupası futbol topunu tutan şahini tasvir etti ve altına da etkinliğin birbirine bağlı doğasını yansıtan, yarışmanın resmi logosu olan sonsuzluk işaretini yerleştirdi.

Mükemmel bir uyum içinde, bu parçaları Katar'ın şehirlerini ve stadyumlarını gösteren mermer bir harita üzerine yerleştiren Demirci, "Katar'ın yer altı zenginliğini ifade eden mermer levha, gücü ve sadakati simgeleyen dört at tarafından çekiliyor" dedi.

Zanaatkar ve gümüş dükkanı sahibi Sabri Demirci, İstanbul'daki atölyesinde çalışıyor, 1 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shadati/ Xinhua)

Futbol topunun yaklaşık 200 gram ağırlığında 18 ayar altından yapıldığını söyleyen Demirci, ürünün geri kalanında yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığında 925 ayar gümüş kullandığını sözlerine ekledi.

Demirci, "Bu ürünün belki 10 farklı çeşidini üreteceğiz. 11'incisi olmayacak" dedi.

Etkinlik sırasında mağazalarda satılmak üzere Katar ile ilgili hediyelik eşyalar da tasarlayan Demirci, pandemi döneminde, saf gümüş ve altından yapılmış antibakteriyel maskeler gibi tasarımlarını da sınırlı sayıda üretmişti.

İstanbul'da saf gümüş ve altından yapılmış antibakteriyel maskeye bakan bir kadın, 1 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shadati/ Xinhua)

Ekotürk televizyonu analisti Murat Tufan'a göre Dünya Kupası, farklı kültürlerin kaynaşması göz önüne alındığında dünyanın en önemli spor müsabakalarından biri.

Analist, Demirci'nin tasarımlarının bilgilendirici olduğunu belirterek, şahinin Katar, ev sahibi şehirler ve stadyumlar için önemini vurguladı.

Tufan, "Onun tasarımı bizim (Türk halkının) Katar'ı daha yakından anlamamız için çok önemli" dedi.

Demirci'nin tanınırlığı, eserini Katarlı müşterisine teslim ettikten sonra arttı. Tasarımını anlattığı bir dizi röportaj çeşitli televizyon kanallarında yayınlandı.

Demirci'nin detaylı çalışmasının anlamlı bir amaca hizmet ettiğini söyleyen Tufan, "O, günümüzün küreselleşen ve somutlaşan dünyasında çoktan unutulmuş bir meslek olarak zanaatkarlığın önemini tüm dünyaya hatırlattı" dedi.