Türk Yıldızları Isparta semalarında nefesleri kesti

ISPARTA - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları 6 uçakla gerçekleştirdikleri gösteride nefesleri kesti.

Isparta'da Lavanta Günleri Gençlik Festivali çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları 6 uçak ve 30 dakikalık gösterisiyle Isparta semalarında nefesleri kesti. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinden net bir şekilde izlenen gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gösteri sonrası uçuş pilotu gösteri sonrası vatandaşlara seslenerek "Güzelliğin, sevginin ve saygının en güzel ifadesi olan güllerin bahçesi Isparta için uçtuk hepinizin eline sağlık dedi.

Gösteriyi vatandaşlarla birlikte takip eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen büyük bir heyecanla Türk Yıldızlarını izlediklerini belirterek "Uçan komutanlarımıza ve gösteriyi buradan takip eden komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Ispartalılar olarak çok farklı bir gündü bugün. Bizlere güven düşmana korku veren bir çalışma, çok güzel bir gösteri oldu. Isparta halkı sadece buradan değil Isparta'nın her yerinden bu gösteriyi izlediler. Ordumuzun ve Türk Hava Kuvvetlerinin ne kadar güçlü ve kabiliyetli olduğunu buradan daha iyi gördük. Allah onların yolunu açık etsin" dedi.

Isparta valisi Aydın Baruş Türk Yıldızlarının gerçekleştirdikleri gösteriyi gurur duyarak izlediğini belirterek "Gösteride yüreğimiz kabardı. Türk milletinin bir mensubu olmaktan çok büyük onur duyduk. Türk Havacılığının gelmiş olduğu bir seviye, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki hakimiyeti bizlere sonsuz güven veriyor, onların gökyüzünde ki bu uçaklara hakimiyeti gerçekten bütün Ispartalılar tarafından büyük ilgi gördü. Türk silahlı kuvvetlerimizin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. Onlar canını ortaya koyarak, Türk milletinin birlik ve beraberliği, düşmanlarımız karşısında dimdik durabilmemiz için sergiledikleri emek bizleri her zaman onurlandırıyor. Emeklerine sağlık. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Gösteriyi izleyen vatandaşlar gösteriyi çok güzel bulduklarını dile getirerek gurur duyduklarını dile getirdiler.

Isparta Belediyesi Lavanta Günleri Gençlik Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen gösteriyi Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Mustafa Aksu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin ile binlerce vatandaş takip etti.