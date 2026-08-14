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NATO, Letonya Hava Sahasına Giren Kimliği Belirsiz İHA'yı Düşürdü

NATO, Letonya Hava Sahasına Giren Kimliği Belirsiz İHA'yı Düşürdü
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NATO Hava Müttefik Komutanlığı, bugün Siausliai Hava Üssü'nden iki İtalyan Eurofighter ile Amari Hava Üssü'nden iki Türk F-16 uçağının kimliği belirsiz bir insansız hava aracının (İHA) Letonya hava sahasına girmesi üzerine alarma geçirildiğini ve Eurofighterlardan birinin potansiyel tehdidi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

(ANKARA) - NATO Hava Müttefik Komutanlığı, bugün Siausliai Hava Üssü'nden iki İtalyan Eurofighter ile Amari Hava Üssü'nden iki Türk F-16 uçağının kimliği belirsiz bir insansız hava aracının (İHA) Letonya hava sahasına girmesi üzerine alarma geçirildiğini ve Eurofighterlardan birinin potansiyel tehdidi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

NATO Hava Müttefik Komutanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bugün erken saatlerde, Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü'nden iki İtalyan Eurofighter'ı ile Estonya'daki Amari Hava Üssü'nden iki Türk F-16 savaş uçağı, Baltıklar üzerinde hava savunma görevleri icra ederken, kimliği belirsiz bir İHA'nın Letonya hava sahasına girmesi üzerine alarma geçirilmiştir.

Doğru tanımlamanın ardından, İtalyan Eurofighter'larından biri, potansiyel tehdidi yerleşim bulunmayan bir bölgede etkisiz hale getirmiştir. Faaliyetin tamamı, Almanya'nın Uedem kentindeki NATO Birleşik Hava Harekat Merkezi ve Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde bulunan Müttefik Hava Komutanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilmiştir.

Hava polisiliğinden hava savunmasına geçişle birlikte NATO, artık tüm harekat alanlarında katmanlı ve 360 derecelik bir yaklaşım kullanarak daha geniş bir tehdit yelpazesine karşı daha esnek şekilde mukabele edebilmektedir."

Kaynak: ANKA
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