Türk Toraks Derneği, Erzurum'da 716 yıllık medresede solunum zirvesi düzenledi

Türk Toraks Derneği ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Solunum Zirvesi-3 Palandöken", yurt içi ve dışından alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla Erzurum'daki 716 yıllık Yakutiye Medresesi'nde gerçekleştirildi.

Erzurum'un tanıtım videosuyla başlayan zirve, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, programda yaptığı konuşmada, tarihi bir atmosferde gerçekleştirilen toplantıdan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu eserin milletin kadim geçmişinin çok önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Uçar, "Bugün yapılan toplantı bu mekanın aslına uygun; çünkü burada yaklaşık 700 yıl önce tıp, astronomi, teoloji ve matematik konuşuldu. Bugün yine burada göğüs hastalıkları ve solunumla ilgili bir toplantı gerçekleştiriliyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Bu tür organizasyonların burada artarak devam etmesini diliyoruz." dedi.

Derneğin Kuzeydoğu Anadolu Şubesi Başkanı ve Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Alperen Aksakal da Erzurum'un bu eşsiz mekanında alanın değerli isimlerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aksakal, "Bu zirvenin Erzurum'un tarih ve kültür kokan bu mekanında gerçekleştirilmesi fikrini veren Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer olmasaydı medrese konseptimiz olmazdı. Programımıza katkı sunacak tüm konuşmacılarımıza, oturum başkanlarımıza ve düzenleme kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından alanında uzman akademisyenler tarafından solunum ve göğüs hastalıkları alanında sunumlar gerçekleştirildi.

İlhanlı hükümdarı Sultan Olcaytu döneminde 1310 yılında Erzurum'da yaptırılan medresedeki zirveye, Onursal Başkanlar Honorary Chaırs ve Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, üyeler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA