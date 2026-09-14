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Türk tekstil sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun "In Between" sergisi New York'ta açıldı

Türk tekstil sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun 'In Between' sergisi New York'ta açıldı
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Türk tekstil sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun "In Between" adlı kişisel sergisi, ABD'nin New York kentindeki C24 Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Türk tekstil sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun "In Between" adlı kişisel sergisi, ABD'nin New York kentindeki C24 Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Chelsea sanat bölgesinde yer alan galeride açılan sergide Neziroğlu, Anadolu'nun geleneksel dokuma hafızasını çağdaş sanatın diliyle yeniden yorumladığı eserlerini izleyiciye sunuyor.

Yaklaşık 30 yıldır tekstil sanatı, tasarım, performans ve eğitim alanlarında çalışmalarını sürdüren sanatçı, sergide dokumayı yalnızca geleneksel bir üretim tekniği olarak değil, hafızanın, kimliğin ve yaşanmış deneyimlerin aktarıldığı bir anlatım biçimi olarak ele alıyor.

Sergide yer alan eserlerde Anadolu kilimlerinin aşk, koruma, ayrılık ve umut gibi temaları simgeleyen geleneksel motifleri, sanatçının geliştirdiği özgün dokuma teknikleriyle çağdaş bir görsel dile dönüştürülüyor.

"In Between", geleneksel dokuma motifleri ile dijital görüntü kültürü arasında kurduğu ilişkiyle geçmişten bugüne hafızanın aktarım biçimlerini sorguluyor. Sergi, bir zamanlar deneyimlerin ipliklere ve desenlere işlendiği kültürel belleğin, günümüzde ekranlar ve dijital imgeler üzerinden yeniden şekillenişine odaklanıyor.

Tekstil ve moda tasarımı eğitiminin yanı sıra dans geçmişinden de beslenen Neziroğlu, ışık, gölge ve boşluk üzerine kurduğu el dokuma tekniğinde iplikleri bir çizimin çizgileri gibi kullanıyor. Sanatçının eserlerinde dokunan yüzey kadar boşluklar da kompozisyonun aktif bir parçası haline geliyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki dokuma topluluklarıyla da çalışmalar yürüten Neziroğlu, nesli tükenme tehlikesi altındaki tekstil teknikleri ve geleneksel tezgahlar üzerine araştırmalar gerçekleştirerek kültürel mirasın korunmasını çağdaş sanat üretimiyle bir araya getiriyor.

Eserleri Avrupa, Asya, Orta Doğu ve ABD'de sergilenen Neziroğlu'nun multidisipliner üretim pratiği dokuma, heykel, moda, dans ve performans alanlarını kapsıyor.

Kaynak: AA
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