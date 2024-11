Türk teknoloji girişimleri, Finlandiya'da yatırımcı ve inovasyon tutkunlarıyla buluştu

Türk teknoloji girişimleri, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Slush 2024'te, yatırımcı ve inovasyon tutkunlarıyla bir araya geldi.

Teknoloji ve girişim sermayesi etkinliklerinden olan Slush 2024, dünyanın 100'den fazla ülkesinden ünlü girişimcileri, yatırımcıları ve teknoloji meraklılarını Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de buluşturdu.

Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajanslarının paydaşlığında devlet kurumları, teknoloji şirketleri, yatırımcılar ve girişim sermayesi fon yöneticilerinden oluşan 400'den fazla katılımcı, ülkeyi temsil etmek ve küresel paydaşlarla bir araya gelmek üzere etkinlikte yer aldı.

Helsinki Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Slush 2024'te, Türkiye girişimcilik ekosisteminden paydaşlar, teknolojik yetkinliklerini ve dinamik girişimcilik ekosistemini uluslararası yatırımcılara tanıttı.

Küresel çaptaki girişim sermayesi fonlarının ve teknoloji girişimlerinin en üst seviyede temsil edildiği etkinlikte, Türk girişimciler, sunumlarını gerçekleştirecekleri yarışmalara katıldı, yeni müşteri ve pazarlara açılma, yatırım bulma, iş geliştirme ve uluslararası teknoloji şirketleriyle ortaklık kurma imkanı buldu.

Etkinliğe, APRA Mühendislik, Archi's Academy, Bilbordia, From Your Eyes, Hardal, Hiwell, Invamar, Kfobi, Kimola, MIRAI, MOVE ON, Pardon, SmartIR, STAGE, Techsign, Tedaarik, Theclio, Tiplay, Wastespresso, Yuppy Games, Newky, Craftgate ve WASK Inc'ın da aralarında bulunduğu 24'ten fazla Türk teknoloji girişimcisi katıldı.

Türk girişimciler, yapay zeka, akıllı kumaş, fintek, oyun teknolojileri, eğitim, dijital sağlık, spor, oyun teknolojileri, yazılım, eğitim, finans ve robotik gibi alanlarda geliştirdikleri teknolojilerini tanıtarak, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini küreselde temsil etti.

Yurt dışında yaşayan Türk diasporasının da Slush 2024'te hem yatırımcı ve hem de girişimci olarak yoğun olarak yer aldığı görüldü.

"Türkiye genç nüfusa sahip bir ülke olarak çok fırsatlar var"

Etkinliğe katılan girişimlerden Archi's Academy'nin kurucusu Thoufeeque Saheer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Türk ile evlendikten sonra 2018'de yazılım mühendisi yöneticisi olarak çalıştığı ABD'den Eskişehir'e taşındığını ve kendi bilgisini gençlere aktarmak için bu şehirde akademiyi kurduğunu söyledi.

Saheer, "Her zaman bildiğim bir konu da girişim başlatmak istiyordum. Benim bilgimi insanlara aktaracak teknoloji şirketlerinin istediği deneyimi verecek bir platform olsun istedim." dedi.

Türkiye'nin genç nüfusa sahip bir ülke olarak çok fırsatlar sunduğunu dile getiren Saheer, "Gençler üniversiteyi bitirdikten sonra işe girmek için pratik deneyimleri yok. Bizim eğitimimiz bu pratik deneyimi veriyor. Türkiye'de hızlı büyüyoruz. Avrupa ve ABD'ye açılmak üzereyiz. Daha sonra başka ülkelerde faaliyete geçmeyi de dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz sanal mühendisler oluşturuyoruz"

APRA Mühendislik Kurucusu Rahşan İlkay Yorulmaz da 7 yıl önce, üretim aşamalarında akıllı sistemler kuran şirketlerini kurduklarını belirtti.

Yorulmaz, "Özellikle son yıllarda yay tabanlı ve çok değişik bir ürünle karşınızdayız. Biz sanal mühendisler oluşturuyoruz. Üretim, kalite ve bakım ağırlıkta ve bunu gelecek zamanda ve günümüzde firmaların üretim aşaması olan fabrikaların hizmetine sunuyoruz. Özellikle biz de çok uzun yıllar fabrikalarda çalıştık ve orada verilerin analizi, raporlanması ve onun geri dönüşümlü olarak verimliliğin artırılması konusunda ciddi çalışmalarımız oldu. Artık bunu sanal mühendislere yaptırabiliyoruz." görüşlerini kaydetti.

Türkiye'de 30 projede çalıştıklarını anlatan Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Şirketimizi küresele çok hızlı taşımamız gerekiyor. Neden derseniz. Çünkü biz dünyada endüstri alanında yaptığımız çözüm çok öncül bir çözüm. Şu an oldukça ileride gidiyoruz. Bunu hızla Avrupa pazarı ve ardından da dünya pazarına sunmak için buradayız. Bu anlamda Slush'ta olmamızı sağlayan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve bütün olanaklarını sağlayan devlet kurumlarına çok teşekkür ediyoruz."

"5 yılda unicorn olmak istiyoruz"

Veri toplayan akıllı kumaş ürünler geliştiren Invamar'ın kurucusu Merve Aydıner de akıllı tekstil üzerine çalıştıklarını ve geliştirdikleri ürünlerin kişilerin 7/24 sağlık verisini okumaya çalıştığını belirtti.

Aydıner, "Örneğin hastaneye gittiniz size bir EKG cihazı takılıyor. Geliştirdiğimiz ürünler bunu bir tekstil tabanlı olarak yapıyor ki günlük hayatınızı kolay bir şekilde devam ettirirken aynı zamanda rahatsızlıklar veya kaza durumları izlenebilsin diye." bilgisini verdi.

Slush'ta olmaktan çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Aydıner, "Çünkü Avrupa pazarına ürünlerimizi ilk defa tanıtıyor olacağız. Bu bağlamda yeni yatırımcılarla tanışıyoruz. Araştırma partnerleriyle bir araya geliyoruz. Verimli geçiyor." diye konuştu.

Aydıner, girişimlerinin büyümeye devam ettiğini belirterek, 5 yılda "unicorn" olmak istediklerini söyledi.

"Slush'a yatırımcılarla görüşmeye geldik"

Yerli online terapi platformu Hiwell'in kurucusu Ali Ozan Özçiçek de Slush'a yatırımcılarla görüşmeye geldiklerini belirtti.

Özçiçek, "Burada yatırımcılarla görüşüp global bir yatırımcıdan yatırım almayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde de Avrupa'nın en büyük sağlık teknoloji şirketlerinden birisi olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kişiselleştirilmiş psikoterapi hizmetlerini şu anda 8 ülkede sunduklarını aktaran Özçiçek, gelirlerinin yüzde 40'ın Avrupa'dan geldiğini söyledi.

Özçiçek, 1500'den fazla psikologla çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde doktorları da eklemek istiyoruz platformumuza ve diğer uzmanlıkları da hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ekleyerek sağlık alanında teknoloji geliştiren bir öncü bir şirket olmayı hedefliyoruz. Mental sağlık alanında bilinç arttıkça bu hizmetlere talep de artıyor. Biz de bu talebi karşılayan şirketlerden birisiyiz. Çeşitlendirip unicorn olma hedefimiz var."

"Gençler, tecrübe edinip kendi girişimlerinizi başlatın"

Fintek girişimi Craftgate kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Erdoğan da Slush'a Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin destekleriyle geldiklerini belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Slash teknoloji etkinliğinde ilk kez yer alıyoruz. Hedefimiz buradaki girişimcilerle, şirketlerle, yatırımcılarla tanışmak. Craftgate'i yurt dışına da açıyoruz. İlk marketimiz, yurt dışındaki ilk ülkemiz İspanya olacak. Burada da insanlarla, şirketlerle, yatırımcılarla tanışma ve Craftgate gibi Türkiye'de sağladığımız bu başarıyı yurt dışına açmak için bir adım olarak görüyoruz. Kabaca hedefimiz önce İspanya ile başlıyoruz. İspanya'da, Türkiye'deki yakaladığımız başarıyı sağlayabilirsek sonrasında Latin ve Avrupa gibi görünüyor. İlk adımı İspanya'dan atmış olacağız. Hedefimiz tabii ki her girişimin hayali unicorn olmaktır. Yani hep şey derler ya Everest'i hayal et ama Ağrı Dağı'na da çıksan bir başarıdır. Tabii ki hayalimiz Everest'i hayal etmek."

Erdoğan, genç nüfusa sahip Türkiye'nin çok yeteneği barındıran bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Nitekim bizim ekibimizde 46 kişilik bir ekip ve yerli mühendislerle çalışıyoruz. Benim gençlere naçizane tavsiyem özellikle kendi alanımızda, fintech gibi sektörde, özellikle bu alanda çalışan şirketlerde tecrübe edindikten sonra kendi girişimleri yolunda ilerlemeleri. Çünkü bu şirketler okul gibi. Benim geçmişimde de okul gibi şirketlerde çalıştım. Iyzico gibi, gittigidiyor gibi o şirketlerde çok şey öğreniyorsunuz. Öğrendiklerinizle zaten bir üste doğru kendi girişiminizin, hayalinizin peşinde koşmanızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Slush 2024, bugün gerçekleştirilecek programların ardından sona erecek.