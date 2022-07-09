Türk Tabipleri Birliği: Buradayız, Burada Olmaya Devam Edeceğiz! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Tabipleri Birliği: Buradayız, Burada Olmaya Devam Edeceğiz!

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Türk Tabipleri Birliği: Buradayız, Burada Olmaya Devam Edeceğiz!

Türk Tabipleri Birliği, "Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bayram namazı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan Türk Tabipler Birliği'ni eleştirdi. Bahçeli, "TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BURADAYIZ, BURADA OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabında ise bugün Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı. Yayınlanan mesajda Bahçeli'ye şu sözlerle yanıt verildi: "Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!"

Türk Tabipleri Birliği: Buradayız, Burada Olmaya Devam Edeceğiz!

ANKA / Güncel

Türk Tabipleri Birliği Güncel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title