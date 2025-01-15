Üye Girişi
Haberler
Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık

Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık
Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret
İstanbul Barosu olağanüstü genel kurula gidiyor

İstanbul Barosu'ndan olağanüstü genel kurul kararı
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, fahri tanıtım kurullarıyla halka tanıtılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, fahri tanıtım kurullarıyla halka tanıtılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, vakfı ilçelerde kaymakamların başkanlığında kurulacak "fahri tanıtım kurulları" aracılığıyla halka tanıtacaklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, vakfı ilçelerde kaymakamların başkanlığında kurulacak "fahri tanıtım kurulları" aracılığıyla halka tanıtacaklarını söyledi.

Sipahioğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı sunumda, ordu ile halk arasındaki bağın pekiştirilmesi, ordunun güçlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mütevelli heyet başkanlığını üstlendiği vakfın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin fiziki imkanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını belirten Sipahioğlu, bu amaçla 74 savunma sanayi şirketine doğrudan ya da dolaylı olarak ortak olduğuna işaret etti.

Vakfın hem şirketlerden gelen kar payı hem de vatandaşların nakit ya da gayrimenkul bağışlarından oluşan bütçesinin gerek savunma sanayi şirketlerinin yeni yatırımlarının desteklenmesi, gerekse TSK'nın acil ihtiyaçlarını gidermede kullanıldığını anlatan Sipahioğlu, "Bu kaynakları şirketimizde yatırım yaparak ya da niş bir alanda fabrika kurarak değerlendiriyoruz ya da Silahlı Kuvvetlerimizin ciddi bir kaynağa ihtiyacı varsa oraya nakit olarak aktarıyoruz. Huduttaki bir askerin termal gözü oluyoruz." dedi.

Sipahioğlu, vakfın bilinirliğini artırmak amacıyla çalışma başlattıklarını dile getirerek, "İlçelerde kaymakamlarımızın fahri başkanlığında kurulacak fahri tanıtım kurulları bizim için çok önemli. Çünkü bizim her ilçede bu kadar personelle olmamız mümkün değil. Buradaki fahri tanıtım kurulu üyelerimizle ne kadar sık işbirliği yapabilirsek, kendimizi o kadar daha iyi tanıtabileceğimizi düşünüyorum. Temelde vakfın bilinirliğini, görünürlüğünü artırmak istiyoruz. Biz suya bir taş attık, bir dalga çıkarmaya başladık. İnşallah bunu tsunamiye çeviririz." diye konuştu.

Tanıtımla bağış toplamanın amaçlanmadığının altını çizen Sipahioğlu, şöyle devam etti:

"Amacımız lütfen yanlış anlaşılmasın. Amaç bağış toplamak değil. Bizim bu coğrafyada Silahlı Kuvvetlerinin bu halkla olan gönül birlikteliğinin tekrar ciddi şekilde pekiştirilmesine ihtiyaç var. Bu coğrafyada Gazze'yi, Libya'yı, Suriye'yi, Ukrayna'yı görüyorsunuz. Bu coğrafyada güçlüysen güvendesin. Dolayısıyla bunu sağlayabilmek için gönül birlikteliğinin bırakılmaması gerekiyor. Çocuklardan başlayarak anlatılması, öğretilmesi gerekiyor. Bu amaçla çeşitli ilçelerde faaliyetler yapılıyor, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz bağışa değil buradaki ruha bakıyoruz. Bizde bir Çanakkale ruhu var. Eğer o ruhu yaşatmazsak bize başka ruh yaşatırlar. Çanakkale ruhumuza lütfen hep beraber sarılalım."

Sipahioğlu, Dışişleri Bakanlığı ile de sıkı temas içinde olduklarını aktararak, "Yurt dışında da vatandaşlarımız var. Büyükelçilerimiz, maslahatgüzarlar marifetiyle ulaşmayı düşünüyoruz. Eğer bu topraklarda barış içinde yaşamak istiyorsak, savaşa hazır olmak zorundayız. Savaşa hazır olmak lafla olmuyor, silahla, teknolojiyle, kendi teknolojinle oluyor. Başkasının teknolojisiyle savaşa hazır olmak bir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
img

Süper Lig devinde sürpriz ayrılık! 5 kuruş vermeden yolladılar
img

ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %5 artışa neden oldu
img

Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
TikTok'tan canlı yayın açan eski sevgilisini katletmişti! Cezası belli oldu

TikTok'tan yayın açan eski sevgilisini katletmişti! Cezası belli oldu
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.