Türk Sanat Müziği Sanatçısı Çetin Körükçü Hayatını Kaybetti

Türk sanat müziği sanatçısı Çetin Körükçü, 75 yaşında vefat etti.

Körükçü'nün ailesi, uzun süredir kanserle mücadele eden sanatçının, hastalığına yenik düşerek dün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakiben Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde kılınan sanatçı, Büyükçekmece Mezarlığında toprağa verildi.

AA muhabirine konuşan öğrencisi Kıvanç Terzioğlu, Körükçü ile 22 yıl önce tanıştığını belirterek, "İleri Türk Musikisi Konservatuvarında onun öğrencisi olmaktan dolayı çok mutlu, şanslı ve gururluyum. Onun hep bir lafı vardı, bana ışık oldu. Sanat camiasında kimisi tavana, kimisi tabana bakar derdi. Gerçekten de öyleymiş, zaman içinde yıllar sonra bunu idrak ettim. Musikiye gönül vermiş çok büyük bir değeri kaybettik. Başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Çetin Körükçü kimdir?

Gaziantep'te 1948'de doğan Çetin Körükçü, ilkokulu Gaziantep'te, orta öğrenimi İstanbul'da Vefa Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1969'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdi ve bu sırada lise yıllarında başlayan müzik çalışmalarını sürdürdü.

Körükçü, ilk ciddi müzik çalışmalarına 1969'da Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Ongan'la başladı ve iki yıl devam etti. Daha sonra iki yıl Nazmi Atlığ'dan özel ders aldı.

Hafta Sonu Gazetesi'nin 1969'da açtığı yarışmada derece alarak ilk plağını yapan Körükçü, 1974'e kadar 23 adet 45 devirli plak ve bir LP çıkardı.

Körükçü, Kültür Bakanlığı'nın 1976'da açtığı imtihanı kazanarak, devletin kurduğu ilk Türk müziği korosu olan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na girdi ve 26 yıl boyunca bu koronun yurt içi ve yurt dışı bütün konserlerinde yer aldı.

Müziğe dair hedeflerini gerçekleştirmek için konservatuvara giren müzisyen, 1980'deki mezuniyetinin ardından sınava girerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu.

Körükçü, 1985'ten itibaren eşi Nesrin Körükçü ile düet yapmaya başladı. Birlikte, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verdi, radyo ve televizyon programları yaptı, plak ve CD'ler çıkardı.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok üniversitede konserler veren sanatçı, Türk Musikisinin doğru tanıtılması için sempozyumlara katıldı ve tebliğler verdi.

Hava Harp Okulu Türk Müziği Kol Çalışmalarını 15 yıl yöneten Körükçü, 1989'da yardımcı doçent oldu.

"Bir Şarkıdır Yaşamak" serisi, Harvard'da kaynak yayın oldu

Körükçü, 1996'da Universal şirketinden aldığı bir teklifle "Bir Şarkıdır Yaşamak" adıyla bir CD serisi hazırladı. Yönetmen ve solist olarak görev aldığı bu seri, 400 eserin tespit edildiği 27 CD'den oluştu ve 3 yılda tamamlandı. Körükçü'nün hazırladığı seri, Harvard Üniversitesi tarafından kaynak yayın kabul edildi.

En son Okan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve Türk Konservatuarı Müdürü olarak çalışan Çetin Körükçü, 1998'de "Türk Sanat Müziği" adlı kitabını yayınladı.