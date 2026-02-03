Türk hekimler Burkina Faso'da ikinci seri böbrek nakli ameliyatları yapacak

Türkiye Organ Nakli Vakfı heyeti; Sağlık Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında, Burkina Faso'daki ikinci seri böbrek nakli ameliyatlarını gerçekleştirmek üzere başkent Vagadugu'ya geldi.

Türk sağlık heyetine başkanlık eden Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının görevlendirmesi ve TİKA'nın desteğiyle Burkina Faso'da bulunduklarını bildirdi.

Burkina Faso Sağlık Bakanlığı ile iş birliği protokolü kapsamında Temmuz 2025'te ülkede ilk böbrek nakillerinin başlatılmasına Türk organ nakli ekipleri olarak destek verdiklerini belirten Kahveci, "Şimdi de ikinci seri böbrek nakilleri için buradayız. Türkiye'den değişik hastanelerden, deneyimli böbrek nakli ekipleriyle burada ikinci seri böbrek nakillerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kahveci, Burkina Faso'da böbrek nakli programının başladığını, sürdürülmesinin ise daha önemli olduğuna işaret ederek, "Böbrek nakli programının sürdürülmesi ve güçlendirilmesi yönünde Türk sağlık profesyonelleri olarak her türlü desteği sağlamak için meslektaşlarımıza destek olmaya geldik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Burkina Faso Sağlık Bakanlığına bağlı CHU-Tengandogo Üniversite Hastanesinde multidisipliner böbrek nakli konseyinde vakaları değerlendirdiklerini dile getiren Kahveci, 3 alıcı ile vericinin böbrek nakli için uygun olduklarına karar verildiğini, nakilleri gerçekleştireceklerini bildirdi.

"Organ, doku ve hücre nakilleri Türk sağlık sisteminin amiral gemisi niteliğinde" görüşünü paylaşan Kahveci, bu konuda Türkiye'nin dünyada söz sahibi ve küresel sağlık sisteminin gelişimine katkı sağlayan en iyi ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Kahveci, organ, doku ve hücre nakilleri konusundaki Türkiye'nin tecrübesini uluslararası alana taşıdıklarını belirterek, bu noktada Sağlık Bakanlığının heyetlerini görevlendirmesi ile TİKA'nın kalkınma desteklerinin bu tür organizasyonların yapılması için çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Türk sağlık sisteminin tecrübesinin uluslararası alana taşınmasının, Sağlık Bakanlığının sağlık diplomasisi vizyonunun güçlü bir yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kahveci, "Türkiye insani ve girişimci dış politika çerçevesinde bu tür teknik desteklerle gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemlerinin kalkınmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda da buradaki insanlar kendi ülkelerinde bu tür karmaşık ve zor sağlık hizmetlerine erişme fırsatı elde ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Nakil, 2,5 kat beklenen ömrü artırmakta"

İstinye Üniversitesi Merkez Hastanesinde görevli Doç. Dr. Özgür Merhametsiz, Burkina Faso'da 2025'te gerçekleştirilen ilk organ naklinin ardından ikinci seri nakilleri yapacaklarını ifade etti.

İstinye Üniversitesi organ nakli ekibi olarak Burkina Faso'ya destek vermekten çok mutlu olduklarını belirten Merhametsiz, şunları kaydetti:

"Buradaki hastalarımıza sağlayacağımız şifa çok önemli çünkü diyaliz hastalığı, hastaların ölüm riskini çok artıran bir durum. Gerek ülkemizde, gerek dünyada diyabet ve hipertansiyon çok yaygın bulunduğu için kronik böbrek yetmezliği, yani son dönem böbrek yetmezliğinde diyalize götüren süreci artıran büyük risk oluşturduğu için tüm toplumlarda bunun farkındalığını da artırmak için buradayız. Peki biz niçin böbrek nakli yapıyoruz diyecek olursak; diyalizdeki beklenen ömre göre nakil sonrası süreç bunu 2,5 kat artırmakta."

Hastalar Türk hekimlerine güveniyor

Türk hekimlerince böbrek ameliyatı yapılacak hastalardan 54 yaşındaki Antuan Zango, Haziran 2025'te nefes alma zorluğu çekmesi üzerine hastaneye geldiğini, yapılan tetkiklerin ardından son aşama böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu ifade etti.

Türk doktorlara ve Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirten Zango, Burkina Faso'daki ilk böbrek naklinin ülkede ve bölgede büyük yankı bulduğunu belirterek, "Bu, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki iyi ilişkilerin olduğunun göstergesi. Türk doktorların sayesinde bunun gibi ameliyatlar bölgemizde ilerideki zamanlarda yerel (doktorlar) tarafından yapılabileceğini gösteriyor." dedi.

Ağabeyine böbreğini verecek olan 50 yaşındaki Kisvendsida Urbe Zango da Türk hekimlerinin daha önce Burkina Faso'da böbrek nakli yaptıklarını öğrendiğini belirterek, "Faydalananlar olarak bizim için geldiler. Bunun gibi ilişkiler sürekli ve devamlı olsun iki ülkenin arasında." ifadelerini kullandı.