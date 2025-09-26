Türk Örümcek Adam Batman'da Çocuklarla Buluştu

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 68. şehir olarak geldiği Batman'da vatandaşlarla buluştu.

Memleketinde mankenlik ve oyunculuk yapan 26 yaşındaki Koç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Örümcek Adam" kostümüyle bölgeye giderek çocukların afetin izlerini unutmalarına yardımcı olmak için etkinlikler düzenledi.

Depremin ardından " Türkiye'yi gezen İzmirli fenomen Türk Örümcek Adam" olarak ülke turuna çıkan Koç, 68. il olarak Batman'a geldi.

Giydiği kostümüyle Atatürk Parkı ile kentin cadde ve sokaklarında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Koç, çocuk ve gençlerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Koç, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afetten etkilenen illere gittiğini, burada çocuklarla sıkı bir bağ kurduğunu belirterek, sonrasında daha fazla çocuğun yüzünü güldürebilmek amacıyla Türkiye'yi gezmeye karar verdiğini söyledi.

Diyarbakır'ın ardından 68. il olarak Batman'a geldiğini anlatan Koç, burada vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılaştığını belirtti.

Hedefinin 81 ili gezmek olduğunu ifade eden Koç, "Her şehri gezen 'Türk Örümcek Adam' oldum. Bu da vatandaşlar tarafından çok sevildi." dedi.