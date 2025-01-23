Türk Öğrenciler Farsça Başarıları İçin İran'da

Türkiye'de Farsça öğrenim gören Türk öğrenciler İran'da Tahran Büyükelçiliğini ziyaret etti.

İran'ın Sadi Vakfı bünyesinde düzenlenen Fars Dili ve Edebiyatları Müsabakalarında dereceye giren öğrencilere verilen İran gezisi ödülü kapsamında Tahran'a gelen öğrenciler Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç tarafından kabul edildi.

Öğrenciler, Tahran Büyükelçiliği'nde düzenlenen kabulde, Farsça'daki başarılarını ve edebiyat alanındaki ilgilerini dile getirdiler. Prof. Dr. Kırlangıç, öğrencilerin bu alandaki başarılarını kutlayarak, kültürler arası etkileşimin önemine vurgu yaptı.

Öğrencilere Farsça öğreniminin sadece bir dil bilmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda farklı kültürleri, tarihleri ve düşünce sistemlerini anlamak için büyük bir kapı araladığını hatırlatan Kırlangıç, öğrencilerin, bu geziden elde ettikleri kültürel birikimle kendi akademik çalışmalarını daha derinlemesine yapabileceklerini belirtti.

Ziyaret sırasında, öğrenciler de İran'ın kültürel zenginliklerini daha yakından gözlemleme fırsatı bulacaklarını, Farsça'yı öğrenmenin kendilerine büyük bir dilsel ve kültürel perspektif kazandırdığını ifade ettiler.

Türk öğrencilerin ziyaretine ilişkin AA muhabirine konuşan Büyükelçi Kırlangıç, "Bugün Sadi Vakfı'nın konuğu olarak akademisyenler ve Farsça öğrenen bir grup gencimizi Büyükelçiliğimizde ağırladık." dedi.

Bu vesileyle iki ülkenin bu tür etkileşimlerde imkanlarının yüksek olduğunun yeniden görüldüğünü aktaran Kırlangıç, "Bu yıl da zaten İran- Türkiye Ortak Kültür Yılı. Bu kapsamda çeşitli faaliyetler olacak. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kültür Bakanlıkları bu konuyu ele alıyor. Biz de bu konuyu İranlı makamlar nezdinde takip ediyoruz." diye konuştu.

Farsça öğretiminin Türkiye'de çok eskiye dayandığını ve özellikle Selçuklu kaynaklarının Farsça olması nedeniyle farklı alanlarda özel önem verildiğini belirten Kırlangıç, bu çalışmalarla öğrencilere motivasyon sağlanmasının yanında iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sunduğunu söyledi.

Öğrencilerden Emine Vural ise Kırıkkale Üniversitesi'nde doktora öğrenimini sürdürdüğünü ve Sadi Vakfı bünyesinde düzenlenen Fars Dili ve Edebiyatlatı Müsabakası'nda dereceye girdiği için ödül olarak İran gezisi kazandıklarını ve bu kapsamda Türk Büyükelçisini de ziyaret için geldiklerini belirtti.

Farsça'ya ilgisinin Mevlana'dan kaynaklandığını ve onun eserlerini kendi dilinden okumak istediğini aktaran Vural, "Türkiye ve İran ilişkileri komşuluğumuz sebebiyle birbirimize yakınız. Ortak noktalarımız çok var. Selçuklu döneminde iki kültürün birbirine etkisini net olarak görebiliyoruz. Zaten Tahran'da gezerken Ankara'daymışız gibi hissediyoruz." dedi.

Gezi esnasında hem İran'da hem de Büyükelçilik'te çok iyi ağırlandıklarını anlatan Ender Songur ise "Türkiye ve İran arasında geçmişten bugüne her zaman sıkı ilişkiler olmuştur. Bu ilişkileri diri tutmak ve sağlam tutmak gerektiğine inanıyorum. Bu etkinlikler sayesinde bizim de buna katkıda bulunabilirsek çok memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

Songur son zamanlarda özellikle gençler arasında olmak üzere Türkiye'de Farsça üzerine çalışanların arttığını ve bunun iki ülke ilişkilerine katkı sağladığını dile getirdi.