Türk Kızılay Baskil Şubesi'nden Kur'an kursu öğrencilerine kıyafet desteği
Elazığ'da Türk Kızılayı Baskil Şubesi, bayram öncesi 45 Kur'an kursu öğrencisine giyim paketleri dağıttı.
Elazığ'da Türk Kızılayı Baskil Şubesi, Kur'an kursu öğrencilerine bayram öncesi kıyafet desteğinde bulundu.
Baskil Yatılı Erkek Kur'an kursunda düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan giyim paketleri 45 öğrenciye teslim edildi.
Öğrenciler, Türk Kızılayına teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN