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Türk Kızılayı Bilecik Şubesi, 45 kez kan bağışlayan bağışçıya özel plaket verdi

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Türk Kızılayı Bilecik Şubesi, 45 kez kan bağışlayan bağışçıya özel plaket verdi
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Türk Kızılayı Bilecik Şubesi, 45 kez kan bağışında bulunan bağışçıya özel teşekkür plaketi verdi. Şube Başkan Yardımcısı Murat Ateş, düzenli kan bağışının hayati önem taşıdığını belirterek bağışçıların topluma örnek olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi'nce, 45 kez kan bağışında bulunan bağışçıya özel teşekkür plaketi verildi.

Eczacı Ahmet Lütfi Özlük'e, Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından özel olarak hazırlanan teşekkür plaketini veren Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkan Yardımcısı Murat Ateş, kan bağışının hayati önemine vurgu yaptı.

Ateş, Türk Kızılay Genel Merkezi'nin hayat kurtarmayı bir yaşam biçimi haline getiren 45 ve üzeri kan bağışında bulunan gönüllü bağışçılarını onurlandırmak amacıyla özel plaketle ödüllendirdiğini belirterek, "Düzenli kan bağışı toplum sağlığı ve acil kan ihtiyaçların karşılanması noktasında hayati bir önem taşımaktadır. Her bir bağış, hayat kurtaran bir umut ışığı. Bağışçımız Özlük gibi bağışçılarımız, topluma örnek oluyor ve insanlık adına büyük bir görev üstleniyor. Kendisine Kızılay ve tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum." dedi.

Ateş, 10 defa kan bağışında bulunan gönüllülere bronz, 25 defa kan bağışında bulunan gönüllülere gümüş ve 35 defa kan bağışında bulunan gönüllülere altın madalya ile ödüllendirildiğini, 45 ve üzeri kan bağışında bulunan bağışçıları da teşekkür plaketi verildiğini kaydetti.

Kan bağışçısı Özlük de sağlıklı olan her vatandaşın düzenli olarak kan vermesi gerektiğini ifade ederek, sağlığının yerinde olduğu sürece kan bağışına devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA
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