Haberler

Türk Kızılay Sudan'da Yardım Çalışmalarını Hızlandırdı

Türk Kızılay Sudan'da Yardım Çalışmalarını Hızlandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay, Sudan'da süren çatışmalar nedeniyle yerinden edilen on binlerce kişiye gıda ve bebek maması yardımı ulaştırmaya başladı. Faşir'den göç eden sivillere destek verilmekte.

TÜRK Kızılay, Sudan'da artan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen on binlerce kişi için yardım çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu. Bölgeye hızla intikal eden Kızılay ekiplerinin, kamplara sığınan sivillere gıda desteği sağladığı bildirildi.

Yardım kuruluşundan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

" Sudan'da 2023 yılından bu yana devam eden çatışmaların yoğunlaşması üzerine ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti olan Faşir'de on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerinden edilen sivillerin büyük bölümü, zorlu koşullarda yolculuk ederek Kuzey eyaletindeki ed-Debbe şehrine sığındı.

"Bölgede artan çatışmalar nedeniyle insani yardım çalışmalarını hızlandıran Türk Kızılay, ilk etapta 2000 kişilik gıda kolisi ve 655 bebek maması kitini sivillerin sığındığı ed-Debbe'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

" Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 4 milyon kişi, Kuzey eyaletinde bulunan 185 kampta hayatını sürdürüyor. Son çatışmalar nedeniyle Faşir'den başlayan iç göçle birlikte bu rakamın artması bekleniyor."

Bölgedeki yardım çalışmalarını Sudan Kızılayı ile iş birliği içinde yürüten Türk Kızılay, Sudan özelinde başlattığı bağış kampanyası ile yardım çalışmalarına devam ederek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdüreceği aktarıldı.

SUDAN'A BAĞIŞ KANALLARI

Yardımseverler, Türk Kızılay'ın Sudan'daki insani yardım çalışmalarına destek olmak için 2868'e 'SUDAN' yazıp SMS göndererek 20 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca ülke genelindeki tüm Kızılay şubeleri ile kizilay.org.tr adresinden, 168 hattı ya da bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesapları yoluyla destekte bulunmak mümkün.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı

A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.