Türk Kızılay, Sudan'da 15 bin gıda kolisi dağıttı ve 40 bin kişiye iftar verdi

PORT Türk Kızılay, Ramazan ayında Sudan'da 15 bin gıda kolisi dağıtarak 40 bin kişiye iftar verdi. İnsani yardım faaliyetleri, Sudan Kızılayı ile işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazandaki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu, "Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanlığı olarak 2026 Ramazan Programı kapsamında Sudan genelinde yürüttüğümüz insani yardım faaliyetlerini başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Faaliyetlerin Sudan Kızılayı ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirten Dervişoğlu, ülkenin 10 farklı eyaletinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını kaydetti.

Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Programımız ilk planlandığında 7 bin 500 gıda kolisi ve 20 bin kişilik iftar hedefiyle yola çıkmıştık. Ancak sahadaki ekibimizin özverili çalışmaları, operasyon sürecindeki yoğun gayret ve bağışçılarımızın güçlü desteği sayesinde bu rakamları iki katına çıkararak 15 bin gıda kolisi, 40 bin kişilik iftar programı ve 2 bin 800 çocuğumuza bayramlık kıyafet ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık."

Bu süreçte, sahadaki tüm faaliyetlerine güçlü destek veren Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'a özellikle teşekkür eden Dervişoğlu, "Kendilerinin yakın ilgisi, samimi desteği ve sahaya verdiği kıymet, yürüttüğümüz çalışmaların daha etkin ve güçlü şekilde ilerlemesine önemli katkı sağlamıştır." dedi.

Dervişoğlu, zorlu saha koşullarına rağmen ekiplerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için özveriyle çalıştığını ve sürecin başarıyla tamamlandığını belirtti.

"Bu faaliyetlerin en büyük sahibi Türk halkı ve bağışçılarımızdır. Onların emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın onurunu yaşadık." değerlendirmesinde bulunan Dervişoğlu, Türk Kızılay olarak Sudan halkına yönelik insani yardım çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti."

Kaynak: AA / Ahmed Satti
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Testo Taylan tutuklandı

Gözaltına alınan Testo Taylan hakkında karar verildi
Guardiola'nın gömleği olay oldu

Üzerindeki gömleği ucuz sananlara büyük şok
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Testo Taylan tutuklandı

Gözaltına alınan Testo Taylan hakkında karar verildi
Sokak ortasında kanlı infaz! Husumetlisini 10 kurşunla katletti

Sokak ortasında kanlı infaz! Husumetlisini 10 kurşunla katletti
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu

Konserinde açtığı bayrak olay oldu!