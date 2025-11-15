Haberler

Türk Kızılay, Sudan'da Gıda Desteği Sağladı

Türk Kızılay, Sudan'da yerinden edilen on binlerce kişinin sığındığı ed-Debbe şehrinde gıda kolisi ve bebek maması dağıttı. Faruk Aksoy, Sudan'daki insani krizin çapını vurgulayarak, bağış kampanyalarına devam edeceklerini açıkladı.

PORT Türk Kızılay, Sudan'da 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i ele geçirmesinin ardından yerinden edilen on binlerce kişinin sığındığı Kuzey eyaletinin ed-Debbe şehrinde gıda desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Faruk Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük insani krizin yaşandığı Sudan'da Türk Kızılay'ın, ed-Debbe şehrindeki el-Affad mülteci kampında 500 gıda kolisi ve 655 bebek maması kiti dağıttıklarını belirtti.

Yardım çalışmalarının Sudan Kızılay'ı ile işbirliğinde yürütüldüğü bilgisini paylaşan Aksoy, Kuzey eyaletindeki ed-Debbe şehrindeki toplam 185 kampta Faşir'den on binlerce kişinin bulunduğunu aktardı.

Aksoy, Türk Kızılay'ın, Sudan özelinde başlattığı bağış kampanyası ile faaliyetlerine devam ederek ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı sürdüreceğini vurguladı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
