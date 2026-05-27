Türk Kızılay, bağışçıların kurbanlarını Irak'taki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor

Türk Kızılay, Kurban Bayramı kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde 30 büyükbaş hayvan keserek 2 bin 600 ihtiyaç sahibine et dağıtımı yaptı. Kesimler üç gün sürecek ve Kerkük, Musul, Erbil gibi bölgelerde dağıtılacak.

Türk Kızılay, Irak'taki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Kurban Bayramı kapsamında Kerkük kentinde 30 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdi.

Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu nahiyesi yakınındaki Modern Kerkük Kesimhanesinde kesilen kurbanlık hayvanlardan elde edilen etlerin, 2 bin 600 ihtiyaç sahibine dağıtılacağı belirtildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'den bağışçıların katkılarıyla hayvanların kesimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurban etlerini Irak'ın çeşitli bölgelerindeki 2 bin 600 ihtiyaç sahibine dağıtacaklarını dile getiren Karadeniz, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Karadeniz,"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 210 hisselik emanetini yerine ulaştırmakla görevliyiz. Bunların dağıtımı Kerkük, Altunköprü, Musul, Telafer ve Erbil'de yapılacak." dedi.

Yurt dışı kurban dağıtımı organizasyonu kapsamında 30 ülkede dağıtım yapıldığına dikkat çeken Karadeniz, Irak'ta kurban faaliyetlerinin üç gün süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
