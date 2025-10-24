Türk Kızılay, Gazze İçin 304 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Planını Açıkladı

Feridun AÇIKGÖZ / Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 'Ateşkes Sonrası Gazze İnsani Yardım Planı'nı açıklamak için basın toplantısı düzenledi. Yılmaz " 304 milyon dolarlık Filistin Kızılay'ı planının dörtte birini Türk Kızılay' olarak bağışçılarımızla, milletimizle beraber biz karşılarız hedefini kendimize koymuş durumdayız. Bugün halkımıza bunun çağrısını yapmak istiyoruz" dedi.

Türk Kızılay, Gazze'de ateşkes sonrası insani yardım faaliyetlerini hızlandırdı. Acil dönem ve iyileştirme dönemlerini kapsayan iki aşamalı "Gazze İnsani Yardım Planı", İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Ateşkesin yürürlüğü girdiği 9 Ekim itibarıyla insani duruma hızlı şekilde müdahale etmeyi hedefleyen Türk Kızılay, Filistin Kızılayı ile koordinasyon içinde kısa vadeli acil yardım operasyonları ile uzun vadeli iyileştirme projelerini içeren 7 maddelik bir destek planı hazırladı.

'NAKDİ YARDIM ÇOK ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz "Filistin kızılayı bizlerle de görüşerek, acil master planı yayınladı. Bu planı 2025-2027 yılları arasında Filistin'deki öncelikli ihtiyaçlar nelerdir? ve Filistin kızılayının partnerleriyle birlikte, kardeşleriyle birlikte üzerine eğileceği projeler nelerdir? bunu içeriyor. Yetimhanemiz kullanılamaz durumda, güçlendirilebilecek ama kullanılamaz durumda. El Emel yetimhanesini yenilemek bizim bir taahhütümüzdür. Gazze'de de Toplum merkezimizi yeniden ayağa kaldırma planımızı yapmış durumdayız. Nakdi yardım çok önemli. Nakdi yardım, iyileşme döneminin en önemli enstrümanıdır. Nakit destek sayesinde insanların kendilerine iş kurmalarını da sağlamış olursunuz . Alışveriş yapacak bir ekosistem vardır. Böylelikle toplumu ayağa kaldıracak anlamda ikinci bir fayda da elde edilmiş olur" dedi.

'EL KUDÜS HASTANESİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

Fatma Meriç Yılmaz, " Gıda ve barınma ihtiyaçlarını muhakkak önceleyeceğiz. Kudüs El Kudüs Hastanesi yine Türkiye'nin yardımıyla yapılan bir hastane. Filistin kızılayı tarafından işletiliyordu. Bu hale geldi. Ayakta ama güçlendirilmesi, desteklenmesi renove edilmesi lazım. Bunu onun için biraz acil dönem faaliyetlerine aldık. Hızlıca ayağa kaldırabiliriz diye düşünüyoruz. Yine ekipman, jenerasyon, tıbbi malzeme desteğiyle hızlıca acil sağlık hizmetlerini destekleyelim istiyoruz" dedi.

'YEMEK DAĞITIM KAPASİTEMİZİ 35 BİNE ÇIKARDIK'

Yılmaz, "Yine aşevi ve sıcak yemek dağıtımı faaliyetlerimize devam edeceğiz. Artık malzememiz daha çok olacağı için ilk aldığımız karar 21 bin olan günlük yemek dağıtım kapasitemizi 35 bine çıkartmak oldu. Artık 35 bin kişiye her gün sıcak yemeği, acil dönem faaliyetleri kapsamında dağıtmaya devam edeceğiz. ve eş zamanlı olarak da o bizim yıkılan aşevimizi hemen inşa edeceğiz" dedi.

'15 TANE YENİ AMBULANSI HEDEFİMİZE ALMIŞ DURUMDAYIZ'

Fatma Meriç Yılmaz, "Hazırlıklarımıza da başlamış durumdayız. Artık iyileşme döneminde sağlık hizmetlerinin normale dönmesi lazım. İçeride ambulans sisteminin yenilenmesi gerekecek. Onunla alakalı 15 tane yeni ambulansı hedefimize almış durumdayız. ve acil sağlık hizmetlerinin, sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin, hastaneler eliyle devam etmesi için iyileştirme döneminde de yine sağlık hizmetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu El Emel hastanesini yenilemek istiyoruz. Bu bir senelik sürecin içinde ve Gazze'deki çocuklara istiyoruz ki biz de oraya gittiğimiz zaman onları ziyaret edelim onlarla kucaklaşalım" diye konuştu.

'GAZZE TOPLUM MERKEZİNİ YENİLEYECEĞİZ'

Yılmaz, "Artık toplum merkezimizin yıkılıp yeniden yapılması lazım. Belki en fazla hasar alan yer orası diyebilirim. Gazze Toplum Merkezi'ni yeniden inşa edeceğiz ve hizmete alacağız. Böylelikle toplum merkezi eliyle bu savaşın kalıcı izlerini üzerlerinde ağır bir şekilde hisseden kadınlara, çocuklara, ihtiyaç duyan herkese, psikososyal hizmetten rehabilitasyon hizmetlerine kadar Toplum Merkezi eliyle vermeye devam edeceğiz ve sonrasında da tabii nakdi yardım desteklerimiz başlayacak. Burada bahsettiğimiz gibi bu oluşturulan iyileşme dönemi planı 304 milyon dolarlık bir iyileşme planı. Filistin kızılayı tarafından hazırlanan plan. Planının dörtte birini Türk Kızılay olarak bağışçılarımızla, milletimizle beraber biz karşılama hedefini kendimize koymuş durumdayız. ve aslında bugün halkımıza bunun çağrısını yapmak istiyoruz. Kızılay'ın bağış kanallarını tekrar hatırlatmak isterim. Mobil bağış uygulamamız kızılay hem Org. tr üzerinde hem de mobil aklitasyon olarak var. Tüm banka hesaplarından Kızılay'a Filistin şartlı bağışları yapılabiliyor. 168 Çağrı merkezi, 2868 SMS şubelerimiz ve temsilciliklerimizde her zaman gidip gerek faaliyetler hakkında bilgi almak, gerekse direkt bir çay kahve içerek bu bağışı yapmak anlamında hazır bekliyorlar" dedi.