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Türk Kızılay'dan Yeni Aşevi Açılışı: Sıcak Yemek Hizmeti Artıyor

Türk Kızılay'dan Yeni Aşevi Açılışı: Sıcak Yemek Hizmeti Artıyor
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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Bursa Yıldırım ilçesinde açılan yeni aşevinin sosyal hizmet ve afet durumlarında hızlı yemek servisi sağlayacağını belirtti. Aşevleri, ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca sıcak yemek sunarak yardım köprüsü işlevi görecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, normal zamanlarda sosyal hizmet, birliktelik ve dayanışmanın vesilesi olan aşevlerinin afet zamanında hızlı şekilde gerekli yerlere ulaşabilme ve daha büyük kapasitede yemek servisi sağlamanın birer parçası olduğunu söyledi.

Yılmaz, Yıldırım ilçesinde yaşlı ve engelli ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'da çok büyük bir berekete vesile olacağına inandığı aşevinin hizmete başlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye genelinde 44 sabit aşevi sayısının bugün 45'e çıktığı bilgisini veren Yılmaz, "Türk Kızılay olarak, 2025 stratejik plan çalışmamızda sosyal hizmetlerde 2 alanı çok daha güçlü hale getirme hedefimiz var. Her ile bir aşevi ve bir sosyal market açalım istiyoruz. Çünkü aşevleri ve sosyal marketler, aynı zamanda adresi bilinen sabit hizmet noktaları haline geliyor. Bu hizmet noktaları sadece afet dönemlerinde değil, yılın her günü ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmenin vesilesi oluyor." diye konuştu.

Türk Kızılayının devletten bütçe alan bir kurum olmadığını, milletin yardım eli olduğunu belirten Yılmaz, aşevlerinin aynı zamanda bir iyilik köprüsü olduğuna dikkati çekerek, "Aşevleri sadece ekmeğe, yemeğe ulaşamayan insanlar için değil, 'ihtiyaç sahipleri' derken biz, aslında bunlardan bahsetmiyoruz. Demografik olarak yaşlanan bir ülkeyiz. Çok kıymetli büyüklerimiz var, bazıları evlerinde tek başına yaşıyor. Çocukları başka illere gitmiş, aslında imkanları çok fazla ama anne babasının yanında durma imkanını bulamıyor. Bir taraftan da aklı hep annesinde babasında. Bir taraftan engelli popülasyonumuz var, malzeme de olsa kalkıp o yemeği pişiremeyecek olan. Aşevlerini sıcak yemek ulaşması gereken kişilere ulaşabilmenin çok önemli bir yolu olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayın afetler sırasındaki görevlerine değinen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, Türk Kızılayının görevi, yemek hizmetleridir. Dolayısıyla herhangi bir yerde, hangi seviyede afet olursa olsun gerek o afete müdahale eden çalışanlara, gerek o afetten etkilenen vatandaşlara bizim çok hızlı bir şekilde yemek veriyor olmamız lazım. Bugün Türkiye genelinde günde 1 milyon sıcak yemeği, her gün sağlayabilecek bir kapasitemiz var ama bu kapasitemizi de artırmanın çabasını veriyoruz. Aşevleri normal zamanlarda bizim sosyal hizmetimizin, birlikteliğimizin ve dayanışmamızın çok güzel birer vesilesi olurken afet zamanında da çok daha hızlı bir şekilde gerekli yerlere ulaşabilmemiz ve daha büyük kapasitede yemek servisi sağlamamızın da bir parçası oluyor."

Konuşmanın ardından aşevinin açılışında katkısı olanlara plaketleri takdim edildi.

Daha sonra Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek aşevini gezdi.

Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi, ilk etapta haftanın 6 günü, 225 kişiye 3 çeşit ve tek öğün sıcak yemek hizmeti sunacak. Kapasitesi 4 bin kişiye kadar çıkabilecek aşevinin yapısı, afetlerde 14 bin kişiye çorba ikram edilebilecek şekilde genişletilecek.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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