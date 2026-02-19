Türk Kızılay'ın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Dünyanın dört bir tarafında Gazze başta olmak üzere 3 milyon kişiye uluslararası yardım, 4,5 milyon kişiye de ulusal yardım anlamında el uzatacağız. Bütün bunları, 1 milyar 800 milyon liralık bir bağış tutarıyla gerçekleştireceğiz." dedi.

Türk Kızılay'ın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı içerisinde yaklaşık 175 bin gıda kolisi başta olmak üzere giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemesinin bulunduğu 21. İyilik Gemisi'nin uğurlanması için Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, duanın, şefkatin ve bereketin en fazla arttığı merhamet ayı ramazanın ilk gününde Gazze'ye en büyük "İyilik Gemisini" göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz, İyilik Gemisi'nin 3 bin 300 tonluk yardım malzemesi taşıdığını aktararak, "Yükümüz sadece yardım malzemesi sadece gıda kolisi değil. Yükümüz, şefkat, merhamet, dua. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kardeşleri ramazan ayında onları unutmayacak. Ramazan ayında onlara daha fazla yardımı ulaştırmanın gayretine girecek. Biz de bunun gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Gazze'ye yardım malzemesi girişlerinin halen istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Yılmaz, "İçeriye girişler hala istediğimiz hızda değil. Dönem dönem yavaşlıyor ama yavaşlasa da bir şekilde tüm emanetlerin yerine ulaştığından bağışçılarımız adına emin oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Gazze'ye sadece yardım gemileri göndermedimlerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay olarak her zaman Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman Türkiye'de onlara dua eden, onlar için gözyaşı döken kardeşleri olduğunun da altını çiziyoruz. Orada 2 aşevimiz şu anda kuzeyde ve orta bölgede hizmet vermeye devam ediyor. Ramazanın birinci günü itibarıyla 30 bin olan sıcak yemek miktarımızı da artırarak 60 bine çıkardık. Sıcak gıda malzemelerini de çeşitlendirdik, sahurluk malzemeler de ekledik. Böylelikle ramazanın sonuna kadar bu gönderdiğimiz gemiler ve gıda kolilerinin yanında 1 milyon 800 bin kişiye iftarlık ve sahurluk sıcak yemeği de ulaştıracağız."

Uzun dönem planlamaları yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ramazanın içinde orada bir şekilde küçük ticaret yapmaya başlayan Filistinli kardeşlerimize bir akar olsun diye 60 bin gıda kolisini de Gazze'nin içinden temin edip yine dağıtıyor olacağız. Dünyanın dört bir tarafında Gazze başta olmak üzere 3 milyon kişiye uluslararası yardım, 4,5 milyon kişiye de ulusal yardım anlamında el uzatacağız. Bütün bunları, 1 milyar 800 milyon liralık bir bağış tutarıyla gerçekleştireceğiz. Biz burada, bir iyilik köprüsüyüz, sadece bir aracıyız. Kim nereye yardım etmek istiyorsa onun aracısıyız. Bağışçılarımız, farklı bağış kanallarını internet sitemizden görebilirler. Telefonlarına indirdikleri aplikasyon üzerinden takip edebilirler ve isterlerse Gazze'de iftar sofrası kurabilirler."

Yılmaz, yardım malzemelerinin gönderilmesine destek veren bağışçılara ve malzemelerin ulaştırılmasını sağlayan Türk Kızılay personeline teşekkürlerini iletti.

"İyilik yolculuğuna yeni bir halka ekliyoruz"

Mersin Valisi Atilla Toros da tarih boyunca Türk milletinin zalimin karşısında durduğunu, mazlumun yanında yer aldığını, nerede bir feryat yükselse oraya kulak verdiğini söyledi.

Mersin Limanı'ndan uğurlanan geminin Gazzelilere sadece yardım malzemesi taşımadığını aynı zamanda milletin selamını, duasını ulaştırdığını da ifade eden Toros, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin acısı, yüreğimizde derin bir sızıdır. Gazze, çocukların sustuğu, annelerin gözyaşıyla konuştuğu, insanlığın her gün yeniden sınandığı, ağır günlerden geçiyor. Bugün mübarek ramazan ayının ilk günü. Merhametin çoğaldığı, paylaşmanın bereketlendiği, bir zaman dilimi. Bu anlamlı günde, dost elimizi Gazze'ye bir kez daha uzatmak, Ramazanın ruhuna, yakışan bir duruştur. AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay'ın öncülüğünde iyilik yola çıkmış, umut sınırları aşmıştır. Bugün de Türk Kızılay Genel Başkanımızın katılımıyla, merhametin hafızası, paylaşmanın adı, insanlığın vicdanı olan Kızılayımızın 21. iyilik gemisini hep birlikte uğurluyor bu iyilik yolculuğuna yeni bir halka ekliyoruz."

Gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan dualarla uğurlandı.