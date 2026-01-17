Haberler

Türk Kızılay Yenişehir Şubesinden öğrencilere eğitim seti desteği

Türk Kızılay Yenişehir Şubesinden öğrencilere eğitim seti desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Yenişehir Şubesi, ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye eğitim seti desteği sağlayarak eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Şube Başkanı Cumali Güreli, hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri setlerin öğrencilerin eğitime katkı sağlayacağını belirtti.

Türk Kızılay Yenişehir Şubesi, 800 öğrenciye eğitim seti desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Yenişehir Şube Başkanı Cumali Güreli, yaptığı açıklamada, sosyal yardım faaliyetlerinin yanı sıra eğitim alanında da çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İlçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlattıklarını ifade eden Güreli, bu kapsamda, hayırseverlerin destekleriyle temin ettikleri eğitim setlerini 800 öğrenciye teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bu setlerin öğrencilerin ara tatil döneminde ders tekrarı yapmalarına ve yeni döneme daha hazırlıklı başlamalarına katkı sağlayacağını dile getiren Güreli, şunları kaydetti:

"Bağışçılarımızdan bize ulaşan eğitim setlerini değerli öğrencilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ara tatilde bu setlerden öğrencilerimizin istifade etmelerini arzuluyoruz. Katkı sunan tüm bağışçılarımızı şubemizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Değerli bağışçılarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı