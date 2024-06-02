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Türk Kahvaltısı Brüksel'de Tanıtıldı

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Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel'de basın mensuplarına Türk kahvaltısını tanıttı. Türk kahvaltısının dünyanın en iyilerinden olduğunu belirten Kaymakcı, peynir çeşitleri, yeşillik, zeytin, menemen, sucuk, simit ve börek gibi lezzetleri basın mensuplarına tattırdı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de aralarında yabancıların da olduğu basın mensuplarına Türk kahvaltısını tanıttı.

Büyükelçi Kaymakcı, Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Brüksel'deki konutunda basın mensuplarını ağırladı.

Türk kahvaltısının dünyanın en iyilerinden kabul edildiğine dikkati çeken Kaymakcı, peynir çeşitleri, yeşillik, zeytin, menemen, sucuk, simit ve börek gibi lezzetleri tanıttı.

Aralarında yabancıların da bulunduğu basın mensupları, Türkiye'ye has kahvaltılıkları tattı.

Kaynak: AA / Güncel

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