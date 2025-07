Türk hekimler, Burkina Faso'da organ nakli ameliyatına öncülük etti

Türk doktorların da aralarında bulunduğu, Türkiye'den gelen 27 kişilik uzman ekip, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun tarihindeki ilk böbrek nakli operasyonuna öncülük etti.

Burkina Faso Sağlık Bakanlığının resmi talebi üzerine ülkedeki ilk böbrek nakli operasyonu için Türkiye Organ Nakli Vakfı ile işbirliği protokolü imzalandı.

Nakil öncesinde Burkina Faso'dan Türkiye'ye giden sağlık çalışanlarına eğitim verildi, ardından aralarında hekimlerin de yer aldığı Türkiye'den 27 kişilik heyet, Vagadugu'ya gelerek operasyonun hazırlıklarını tamamladı.

Tingandogo Üniversite Hastanesi'nde, Türk doktorların yakın takibi ve rehberliğinde gerçekleştirilen ameliyatla, canlı vericiden alınan böbrek başarılı şekilde bir hastaya nakledildi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Burkina Faso Sağlık Bakanlığının geçen yıl Türkiye'den böbrek nakli merkezi kurulması için destek talebinde bulunmasıyla başladığını belirtti.

Bu amaçla Türkiye Organ Nakli Vakfına bir niyet mektubu gönderildiğini aktaran Kahveci, konuyu Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşarak süreci başlattıklarını ifade etti.

Kahveci, bu çerçevede Burkina Faso'dan 23 uzmanın Türkiye'ye gönderildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki referans hastanelerde bu uzmanların eğitimleri 2024 yılı içerisinde tamamlandı. Akabinde teknik hazırlıklara başladık ve ilk böbrek nakillerini yapmak için şu anda Türk ekipleriyle burada Burkinalı meslektaşlarımıza destek olmak amacıyla geldik. Türk organ nakli ekibi, Burkina Fasolu meslektaşlarımızın İstanbul'da eğitim aldığı hastanelerde bulunan kıdemli meslektaşlarımızdan, organ nakli ekiplerinden oluşuyor. Cerrahlardan, dahili branş doktorlarından ve hemşirelerden oluşan bir ekiple buraya geldik."

Kahveci, bu ilk böbrek naklinin gerçekleştirilmesinde Türkiye'deki önemli kurumların desteğinin olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"TİKA, Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı her aşamada bize yakın destek sağladı. Türk sağlık hizmetlerinin elde ettiği deneyimi ve bilgi birikimini, insani ve girişimci dış politika anlayışımızı yansıtacak şekilde bu projeyi gerçekleştirmemize kurumlarımız destek oldu. Türkiye Organ Nakli Vakfı olarak aynı zamanda önemli paydaşlarımızdan biri olan Sağlık Diplomasisi Derneği ile işbirliği içerisinde, kamu diplomasisi niteliğindeki bu çalışmalara uluslararası alanda devam ediyoruz."

Türk sağlık hizmetlerinin son 20-25 yılda önemli mesafeler katettiğine ve şu anda sağlık sisteminin oldukça dayanıklı bir hale geldiğine dikkati çeken Kahveci, "Hükümetimizin bu konudaki destekleri, Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki önemli yatırımları Türk sağlık hizmetlerinin gücünü artırdı ve uluslararası alanda da kendini ifade etme fırsatı buldu. Bu fırsatın içerisinde özellikli bir alan olarak biz, organ, doku, hücre nakillerindeki deneyimi uluslararası alanda kullanıyoruz ve nihai olarak bizim burada amacımız insan hayatına dokunmak. Bu coğrafyalarda insan hayatına dokunup onların hayata tutunmasını organ nakilleriyle sağlamak, mutluluk verici bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

İkiz kardeşinin böbreği nakledildi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş de yaklaşık 5-6 aydır böbrek yetmezliği tanısı konulan kişinin 43 yaşındaki bir kadın olduğunu, böbreğini veren kişinin de ikiz kız kardeşi olduğunu söyledi.

Hazırlıkların gerek Türkiye'de gerekse burada tamamlandığını ifade eden Sevmiş, "3,5-4 saat süren bir ameliyatla vericiden aldığımız böbreği alıcıya naklettik. Alıcının böbrek fonksiyonları son derece güzel, böbreği çalışmaya başladı. Şu an her şey yolunda görünüyor. Bugünkü ameliyatın da büyük bir kısmını yerel doktorlar gerçekleştirdi. Biz onlara yardımcı olduk aslında. Biz hekimlerin bir görevi de bildiklerimizi bizden sonrakilere ve eş kıdemli olan diğer insanlara aktarmak. Ancak tıp, bilim bu şekilde gelişir. Biz ülke olarak aslında her insanın kendi bulunduğu memlekette, kendi bulunduğu coğrafyada tedavi olma hakkının kutsallığına çok inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Onlara deneyimlerimizi aktarabilmek bizi mutlu etmekte"

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Doç. Dr. Ali Özer de ameliyatın herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığını ifade ederek, "Ülkemizin birçok alanda olduğu gibi organ nakli konusundaki bu deneyimini ve başarılarını dünyanın gelişmekte olan ülkelerine bu tür projelerle taşımak hepimize gurur vermekte. Aynı zamanda da buradaki meslektaşlarımıza yardımcı olabilmek, onlara deneyimlerimizi aktarabilmek de bizi mutlu etmekte. Dolayısıyla böyle bir projede yer aldığım için de hem başta Türkiye Organ Nakli Vakfı olmak üzere buradaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Burkina Faso'daki doktorların bu proje için minnet duyduğunu dile getiren Özer, şunları söyledi:

"Bu işleri başlatmak değil, devam ettirmek zor. O yüzden de bunun yapmak için desteğimizin devam edip etmeyeceği konusunda endişeliler. O endişelerini giderdik. Her zaman yanlarında olacağımızı, ihtiyaç duyduklarında her zaman hem ülkemize gelerek hem biz kendimiz buraya gelerek desteğimizi devam ettireceğimizi onlarla paylaştık."

"Türklerden çok ciddi, çok önemli bir destek aldık"

Tingandogo Üniversite Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi Direktörü Dr. Boureima Ouedraogo da bugünün, tarihi bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü ilk defa ülkemizde böbrek nakli gerçekleştiriyoruz. Türk ortaklarımızla beraber gerçekleştirdik. Eğer Türk ortaklarımız olmasaydı, bu ilk adımı muhtemelen çok daha uzun bir sürede gerçekleştirirdik. Bu sayede çok daha kısa bir sürede yapabildik biz bunları. Teknik açıdan Türklerden çok ciddi, çok önemli bir destek aldık. Onlara sonsuz müteşekkiriz."