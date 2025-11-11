Türk Hava Kuvvetleri'ne Ait C-130 Uçağı Gürcistan Sınırında Düştü

(ANKARA) - İsveç merkezli uçuş izleme platformu Flightradar24, " Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130E Hercules'in Azerbaycan'dan kalktıktan sonra Türkiye'ye dönerken Gürcistan sınırına yakın bir bölgede düştüğünü" belirtirken, uçağın hareketlerine ilişkin bilgiler paylaştı. TUAF543 kodlu uçağın, Gence Havalimanı'ndan saat 10.19'da kalktığını ve Flightradar24 tarafından alınan son ADS-B sinyalinin 10.49'da gerçekleştiği ifade edildi.

Flightradar24, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 kargo uçağı, Azerbaycan'dan kalkış yaptıktan sonra Türkiye'ye geri dönerken Azerbaycan-Gürcistan sınırına yakın bir bölgede düştü. Uçak askeri görevdeydi ve Türk Savunma Bakanlığı kazayı doğruladı, ancak kazada ölenlerin sayısı ve 'TUAF543' çağrı kodu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Azerbaycan ve Gürcistan yetkililerinin koordineli olarak arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği" kaydedilirken; "kazanın nedeninin henüz belli olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği" belirtildi.

Açıklamada, uçağın hareketlerine ilişkin şu bilgi verildi:

"Türk Hava Kuvvetlerine ait bir askeri nakliye uçağı olan Lockheed C-130E Hercules'in, komşu Azerbaycan sınırına yakın Gürcistan'da düştüğü bildirildi. TUAF543 çağrı kodunu kullanan nakliye uçağı, UTC saat 10: 19'da Gence Uluslararası Havalimanı'ndan (GNJ/UBBG) havalandı. Kalkıştan sonra, uçağın rotası kuzeydoğuya döndü ve Mingechevir Rezervuarı'nın altından geçti. 15 bin fit irtifayı geçerken, uçak tekrar kuzeybatıya döndü ve ardından batıya dönerek UTC saat 10.37 civarında Gürcistan sınırını geçti. Uçak, UTC saat 10.41'de 24 bin fit seyir irtifasına ulaşana kadar sürekli tırmanışa devam etti. Flightradar24 tarafından alınan son ADS-B sinyali 10.49.20'de gerçekleşti."