Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Paşmakçı için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarında düzenlenen törende konuşma yapan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı, Paşmakçı'nın Türk halk müziği geleneğinin ve biliminin rehberlerinden olduğunu söyledi.

Sarı, usta sanatçının konservatuvar düzeyinde halk müziğinin bilimsel bir kimlik kazanmasındaki rolüne dikkati çekerek, "Konservatuvarımızın yarım asırlık tarihinde, Yücel Paşmakçı hocamızın rolü ve emeği çok büyüktür. Hocamız, kurumumuzun akademik altyapısının oluşmasında, Türk halk müziği ana sanat dalının yapılandırılmasında ve Türk Halk Müziği'nin konservatuvar düzeyinde bilimsel bir kimlik kazanmasında ön saflarda yer almıştır. Uzun yıllar boyunca koro şefliği, öğretim üyeliği ve idari görevler yürüten hocamız, binlerce öğrenci yetiştirerek geleneksel müziğimizin geleceğe taşınmasını sağlamıştır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük halk müziği arşivlerinden birinin oluşmasında, Anadolu'nun en ücra köşelerinde yapılan derlemelerde onun titiz akademik disiplini ve emeği vardır." ifadesini kullandı.

"Türk halk müziğinin aklı, mantığı ve insafıydı"

Törende söz alan Prof. Dr. Can Etili Ökten, Paşmakçı ile 40 yılı aşkın süre omuz omuza sanat icra ettiklerini vurgulayarak, "Şefimiz, müdürümüz, türküleri derleyenimizdi. Ama bir de Türk halk müziğinin aklı, mantığı ve insafıydı. Karakteriyle sanat camiasına damgasını vurdu. Sessizdi ama sessizliğiyle çok konuşurdu. Dik duruşu, kararlılığı ve vefasıyla örnek bir hocaydı." dedi.

İTÜ Müzikoloji Bölümü Sanatçı Öğretim Görevlisi Süleyman Şenel ise Paşmakçı'nın 1954 yılında İstanbul Radyosunda başlayan sanat hayatının ibretlik bir öykü olduğunu, sanatçının bütün ömrünü bu kültür sanat varlığının kurumsallaşmasına adadığını dile getirdi.

Ailesi adına konuşan Bora Erel de Paşmakçı'nın hayatta her zaman örnek aldığı bir isim olduğunu ve ondan susarken dahi çok şey öğrendiğini ifade etti.

Folklor Kurumu Başkanı Gürhan Ozanoğlu, Paşmakçı'nın bir İstanbul beyefendisi olduğunu, kuruma başkanlık yaptığı yıllarda çok büyük katkılar sağladığını belirtti.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yalçın Çakar ise binlerce öğrenci yetiştiren ve halk müziğine büyük emekler veren bir üstadı uğurladıklarını vurgulayarak, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Mine Yalçın, Sümer Ezgü, Tekin Büyükkaya ve Songül Karahasanoğlu'nun aralarında bulunduğu, Paşmakçı'yı tanıyan dostlarının da duygularını paylaştığı törende ayrıca, sanatçının hayatından kesitlerin yer aldığı video gösterildi.

Paşmakçı'nın naaşı, daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Yücel Paşmakçı kimdir?

Yücel Paşmakçı, 24 Ağustos 1935'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarda bağlama çalmaya başlayan sanatçı, 1954'te Yurttan Sesler Korosu'na katıldı.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyetinde görev alan Paşmakçı, uzun yıllar İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğunun şefliğini yaptı.

İstanbul ve Ankara radyolarında çeşitli halk müziği programlarını yöneten usta sanatçı, 1975'te kurulan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında da yer aldı.

TRT'de Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü olarak görev yapan Paşmakçı, çok sayıda türkü derlemesi yaparak Türk halk müziği repertuvarının zenginleşmesine ve eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkılar sundu.