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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Karadeniz'de Tuapse açıklarında Türk işletmeli Lider Bordo Mavi gemisinin vurulması ve ardından Lider Kocatepe gemisinin hedef alınması sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin tepkisi iletilirken, Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen Lider Kocatepe gemisinin de hedef alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve gemiyi çekmek üzere ertesi gün gönderilen Lider Kocatepe gemisinin de hedef alınmasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yetkili, "Görüşmede ülkemizin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılmış ve Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunulmuştur" bilgisini paylaştı.

Kaynak: ANKA
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