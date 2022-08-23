Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre; Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'ları tarafından, radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları öğrenildi. Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını aktarıldı.

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.