Türk dünyasının genç akademisyenleri Azerbaycan'da buluştu

Türk dünyasının genç akademisyenleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "3. Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi"nde ortak akademik üretim, bilimsel işbirliği ve Türk dünyasının geleceğini ele aldı.

Hazar Üniversitesi'nde "Geçmişin Mirası, Geleceğin İnşası" temasıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Akgün, konuşmasında genç akademisyenlerin Türk dünyasının geleceğe açılan vicdanı ve aklı olduğunu belirtti.

Türk dünyasının genç akademisyenlerinin aynı çatı altında buluşmasının yalnızca bilimsel bir etkinlik olmadığını kaydeden Akgün, bunun aynı zamanda ortak geleceğe duyulan inancın güçlü göstergesi olduğunu vurguladı.

Türk dünyası üniversitelerinin ortak araştırmalar yürütmesini hedeflediklerini ifade eden Akgün, "Birbirinden uzak duran gençlikler değil, ortak idealler etrafında buluşan nesiller, sadece geçmişi konuşan değil, geleceği birlikte inşa eden bir Türk dünyası hedefliyoruz." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gönül bağı ve kader ortaklığının Türk dünyasının geleceğe güvenle yürümesinin en güçlü teminatı olduğunu belirten Akgün, "Türk dünyası bugün yeni bir tarihi eşiktedir ve öz Rönesans'ını yaşamaktadır. Bu eşikte bizlere düşen görev, geçmişin mirasını nostaljik bir hatıra olarak muhafaza etmek değil, onu çağın imkanlarıyla yeniden üretmek ve geleceğe taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Türk dünyasının geleceğine vurgu

Genç Akademisyenler Birliği Başkanı Yunus Kocabıyık ise Türk dünyasında akademik iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, üniversiteler arasında kurulacak işbirliklerinin ortak bilim ufkunun oluşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Kocabıyık, Türk dünyasının geleceğinin yalnızca siyasi ve ekonomik ilişkilerle değil, ortak bilgi üretimi ve bilimsel dayanışmayla şekilleneceğini ifade etti.

Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Telman Nusretoğlu da Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları arasındaki dostluğun iki ülke ilişkilerinde önemli rol oynadığını anlatarak, akademisyenlerin de ortaya konulan vizyon doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Genç akademisyenlerin Türk dünyasının geleceğinde önemli iz bırakması gerektiğini aktaran Nusretoğlu, akademik dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kongrenin açılışına ayrıca Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hamlet İsahanlı, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Cafer Caferov, Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, YÖK Üyesi Münire Kevser Baş, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bakü Koordinatörü Kürşat Özdemir ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Bakü Koordinatörü Gökhan Seyhan da katıldı.

TİKA, Türkiye Maarif Vakfı ve YEE'nin destekleriyle düzenlenen kongrede, Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan başta olmak üzere 22 ülkeden 156 üniversite ve kurumdan 400'ün üzerinde akademisyen yer aldı.

Hazar Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongre kapsamında bölgesel güvenlik ve barış politikaları, Türk devletleri arasında yatırım ve finansal işbirliği, enerji koridorları ve enerji diplomasisi, ortak bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme projeleri, kültürel mirasın korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ile yapay zeka, siber güvenlik ve inovasyon konularında paneller düzenlendi.