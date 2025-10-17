Haberler

Türk Dünyası Tıp Kongresi KKTC'de Gerçekleşti

1. Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi'nin ikinci oturumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. Kongrede tıp alanında işbirliğinin önemi vurgulandı ve Türkiye'nin organ nakli konusundaki başarılarına dikkat çekildi.

Türk dünyasındaki tıp ve sağlık alanındaki akademisyenleri bir araya getirmeyi hedefleyen 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi'nin ikinci oturumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapıldı.

Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Derneği tarafından İskele kentindeki bir otelde düzenlenen kongre çerçevesinde yapılan Türk Transplant Konferansı'na Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra Türk dünyasının çeşitli üniversitelerinden çok sayıda tıp ve sağlık alanında çalışma yapan akademisyen katıldı.

Bakan Kemal Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, tıpta Türk dünyasının 1990'lı yıllardan itibaren etkisini hissettirmeye başladığını ifade ederek, Türkiye'nin organ naklinde dünya genelindeki başarılarına dikkati çekti.

Memişoğlu, Türkiye'de 149 organ nakil merkezi bulunduğunu belirterek, sadece organ nakli değil tıp alanındaki diğer tüm tecrübelerini başta Türk devletleri olmak üzere tüm dünya ile paylaştıklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu, Türkçe konuşan ülkelerin doğudan gelip Avrupa'nın ortasına kadar uzanan medeniyetin temsilcileri olduğunu vurgulayarak, "Bizler esasında bu medeniyetin nereden geldiğini, nereye gittiğini yeni nesillere iyi öğretirsek, yeni nesiller, medeniyetin en önemli unsurlarının tıp ve sağlık olduğunu öğrenmiş olurlar." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, Türk dünyasının tıp ve sağlık alanında işbirliği yapması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Türkiye sağlık alanında fikrini ve bilgisini ürün haline getirecek bir politika uygulamak durumundadır. Artık sağlığında üreten tarafını bizim öncelememiz gerekir. Sağlık hizmeti vererek, hasta bakarak, ameliyat ederek değil, sağlıkla ilgili bilgi, teknoloji, malzeme üreterek bu alanda söz sahibi olmamız gerekir."

KKTC'li bakandan Türkiye'ye teşekkür

1. Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi çerçevesinde düzenlenen Türk Transplant Konferansı'nda konuşan KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, her alanda olduğu gibi organ nakli konusunda da Türkiye'nin desteklerini gördüklerini belirtti.

KKTC'nin organ nakli konusunda önemli adımlar attığını dile getiren Dinçyürek, "Ana vatan Türkiye'ye bize bu alanda yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. KKTC sağlık alanında daha da ileri noktaya gidecek. Sağlık teknolojileri ve ekipman desteğinin yanı sıra yeni hastane yapımlarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
