Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da 'Anadolu Tıbbı'na yolculuk yapılacak

BURSA (AA) - Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi"ne, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan akademisyenler katılacak.

SBÜ Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, AA muhabirine, SBÜ Bursa Tıp Fakültesinin Sağlık Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 13-15 Mayıs'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde "İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi"ne ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle bu kongrenin burada yapıldığını vurgulayan Kazancı, Anadolu tıbbında yüzyıllar boyunca birçok bilim insanına ev sahipliği yapan, bu alanda tıbbi gelişmelere hizmet eden ve özellikle Osmanlı zamanında şifalarıyla ünlenen Bursa'da bu kongreyi gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Kazancı, kongrenin ana temasının gelenekten kaynak alarak güvenliği ve etkinliği kanıtlanmış uygulamaları, bilimin ışığında insanlığın hizmetine sunmayı hedefleyen integratif tıp anlayışını yaygınlaştırmak olarak belirlendiğini ifade etti.

Kongrede geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları eksenli olarak alanında önemli davetli konuşmacılar, bildiriler, posterler, çalışma grupları ve ödül takdiminin yer alacağını aktaran Kazancı, "Buradaki amacımız, gelenekten gelen tıbbi bilgileri, bilimin ışığında akademik platformda modern tıpla entegrasyonunu sağlamak ve bu alanda ülkemizdeki çok değerli hocalarla bilim insanlarının buluştuğu, integratif tıp mantığıyla geleneksel tıpla modern tıbbı birleştiren bir tıp nosyonu hakkında bilim insanlarına ve meslektaşlarımıza bilgi vermek. Aynı zamanda Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ile birlikte halka yönelik bilgilendirici toplantılar yapmak." dedi.

"Çok paydaşlı güzel bir kongre olacak"

Kongreye Türk Cumhuriyetlerinden katılım olacağını ifade eden Kazancı, "TİKA'nın desteğiyle SBÜ olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan üniversitelerin rektörleri ve akademisyenler katılacak. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün başkanlığında Türk Cumhuriyetleriyle ilgili sağlık akademisinin oluşturulması adına iş birliği protokolleri açısından kongremiz ev sahipliği yapacak. Kongrede SBÜ Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar UAM koordinasyonunda Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Sağlık Akademisi faaliyetleri kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da bulunan üniversitelerle iş birliği protokollerinin imzalanması hedefleniyor. Ayrıca sağlık anlamında geleneksel bilgilerin bilimsel platformda tartışıldığı, uluslararası iş birliklerinin yapıldığı, Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıklarımızın çalıştaylarla destek verdiği, çok paydaşlı güzel bir kongre olacak." diye konuştu.

"35 panel, 125 konuşmacıyla bir kongre gerçekleştireceğiz"

Kazancı, kongrenin açılışında "Anadolu Tıbbı" sloganıyla tıp alanında tarihi bir yolculuk yapılacağına değinerek, şöyle konuştu:

"Anadolu hangi bilim insanlarına ev sahipliği yapmış, burada hangi çalışmalar gerçekleştirilmiş bunları ele alacağız. Dünyada ilk tıp okulu aslında Selçuklu zamanında Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Darüşşifası. Dünyada hiçbir yerde hem tıp eğitimi verilen hem de sağlık hizmeti verilen bir uygulama yokken bizim topraklarımızda 1200'lü yıllarda Selçuklu zamanında bu uygulanmış. Bursa'da da yine Osmanlının ilk tıp okulu ve medresesi Yıldırım Külliyesinde oluşmuş. Bursa'nın sağlıkta, tarihte öncü olması nedeniyle kongrede bunlara değineceğiz. Kongredeki bilimsel konu başlıklarımızdan bazıları Anadolu tıbbı ve Anadolu halk hekimliği, sağlığa bütüncül yaklaşım, akupunktur, kupa uygulaması, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, ozon uygulamaları, müzik terapi, refleksoloji, fonksiyonel tıp. Yaklaşık 14 alanda atölye çalışmalarını içeren 35 panel, 125 konuşmacıyla güzel bir kongre gerçekleştireceğiz."