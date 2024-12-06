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Türk Dünyası İçin Ortak Vizyon Çağrısı

Türk Dünyası İçin Ortak Vizyon Çağrısı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türk dünyasının teknolojik gelişmelerde ortak bir vizyon geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Genç mühendislere geleceği şekillendirme çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türk dünyasının teknolojik gelişmeler ve mühendislikte ortak bir vizyon geliştirmesi, bizi küresel arenada daha güçlü bir konuma taşıyacak." dedi.

Uygur, Türk Mühendisler Derneğince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda düzenlenen Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi'nde konuştu.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun sadece Türkiye'yi değil, Türk dünyasının tamamını kapsayan bir kalkınma aşaması olduğunu belirten Uygur, "Türk dünyasının teknolojik gelişmeler ve mühendislikte ortak bir vizyon geliştirmesi, bizi küresel arenada daha güçlü bir konuma taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Türk dünyasının büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Uygur, mühendislik projelerinde bu potansiyelin hayata geçirilmesi ile bilgi teknolojilerinde liderlik ve sürdürülebilir çözümler geliştirmenin önemini vurguladı.

Genç mühendislere ve öğrencilere seslenen Uygur, "Geleceği şekillendirecek olan sizlersiniz. Yenilikçi fikirleriniz, girişimleriniz ve teknolojiyi toplumsal fayda için kullanma çabanız, Türk dünyasının yarınlarını şekillendirecektir. Burada tartışılan fikirler, ortak projeler ve geliştirilecek teknolojiler, sizlerin ellerinde büyüyerek geleceğe, geleceğinize ışık tutacaktır. Bizler bu yolda sizin yanınızda olmaktan asla geri durmayacağız." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının mühendislik alanında hayata geçirdiği projeleri anlatan Uygur, zirve vesilesiyle kurulan diyaloglar ve işbirliklerinin ortak geleceği inşa etme yolundaki önemine de değindi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın tebrik mesajı gönderdiği zirvede, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel
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