İzmir'de 'Türk Dünyası Gençlik ve Kültür Zirvesi' düzenlendi

İzmir'de, Türk Dünyası Gençlik Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Gençlik Topluluğu tarafından "Türk Dünyası Gençlik ve Kültür Zirvesi" gerçekleştirildi.

EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvede katılımcılar Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan haritalarının yer aldığı görsellerle karşılandı.

Türk dünyasından ülkelerin bayraklarının bulunduğu bir köşeye "Turan" yazısının da konulduğu zirvede, bu ülkelere ait geleneksel kıyafetler, el sanatları ve kültürel objeler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Türk Dünyası'na görsel yolculuk" temasıyla ilgili videoların izletildiği zirvede, Azerbaycan Halk Dansı gösterisi sunuldu.

Türk Dünyası Gençlik Vakfı Başkanı Ramazan İzol, "Türk Dünyası'nın yol haritası"yla ilgili konuşma yaptı.

İzol, Türk olarak birliğin silahtan, toptan, tüfekten ve teknolojiden daha önemli olduğunu söyledi.

Ayrışmış milletlerin teknolojilerini düşmanlar için değil, birbirleri için kullandıklarını aktaran İzol, Türk milletinin hiçbir zaman esir alınmadığını ifade etti.

Özgürlüğü her şeyin üstünde tuttuklarını ve tutmaya devam edeceklerini kaydeden İzol, şöyle devam etti:

"İçimizde mükemmel ve muhteşem bir inanç, bir karakter yatıyor, bir kan var. Ama ne yazık ki eğer o harekete geçirilmezse, birileri bizleri uyandırmazsa uykuda olan topluluk millet ya ölür ya da esir alınır. Zulüm gelirse üstümüze topyekün gelir. Bugün İsrail'de, Suriye'de, Irak'ta birçok yere baktığınız zaman etrafımız gerçekten ateş çemberinde. ve bir elin parmakları kadar etmeyecek devletler tarafından dünyamız esir alınmış durumda."

EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atıf Akgün'ün moderatörlüğünde "Türk Dünyası'nın ortak kodları" konulu panelde, Prof. Dr. Ali Osman Karatay ile Doç. Dr. Emel Kuşku Özdemir değerlendirmelerde bulundu.

Program, Otağ Dans ve Müzik Topluluğunun gösterisiyle sona erdi.