TEKNOFEST Mavi Vatan Öncesi Türk Donanmasından İzmit Körfezi'nde Görkemli Geçit Töreni

'TEKNOFEST Mavi Vatan' öncesi TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Preveze'nin de aralarında bulunduğu Türk donanmasının seçkin platformları ile Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI insansız hava araçları, İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı. Yalova'dan saat 08.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 5 saat süren geçişi izlemek isteyenler, Türk bayraklarıyla sahillere akın etti.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen TEKNOFEST Mavi Vatan, bu yıl Kocaeli'de düzenleniyor. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde Türk donanmasına ait deniz ve hava araçları, İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi gerçekleştirdi. TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Preveze'nin de aralarında bulunduğu savaş gemileri ile Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI insansız hava araçları geçişte yer aldı. Yalova'dan saat 08.00 sıralarında başlayan geçiş; Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele ve İzmit sahillerinden takip edildi. Saat 13.00 sıralarında Derince'de tamamlanan selamlama geçişini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile çok sayıda vatandaş izledi. Türk bayraklarıyla sahillere akın eden vatandaşlar, donanmanın geçişini coşkuyla takip etti.

'TÜRKİYE İÇİN GURUR VESİLESİ'

Selamlama geçişini takip eden Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Böylesine önemli bir organizasyonun şehrimizde yapılması bizler adına birer gurur vesilesi. Tüm Türkiye için gurur vesilesi, bizim gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz için bir gurur vesilesi. Türkiye'nin nerelere doğru yelken açtığının en önemli göstergelerinden biri. Gerek karada, gerek havada, gerekse denizde yapılan bütün teknolojik çabalar ülkenin geleceğinin parlaklığına işaret eden çabalar. Bu manada çok sayıda şehirden katılımcının olması, çok sayıda üniversitenin yer alması, teknoloji şirketlerinin bunun arka planında büyük bir emek sarf ediyor olması hem ülkemiz adına, hem şehrimiz adına gurur verici ama biz herkesten daha çok gururluyuz" dedi.

'BU KADAR SAĞLAM DURUYORSAK ONLARIN SAYESİNDE'

Sinem Mete, "Duygular paha biçilemez. Biz önceki senelerde TEKNOFEST'e İstanbul'da oğlumla gitmiştik. Oğlum, Türk'ün yaptığı bu uçaklara, gemilere çok fazla meraklı. Bu senede burada Kocaeli'de onları ağırlamak çok büyük gurur. Biz burada onları uzaktan da olsa gördük, içimiz kıpır kıpır oldu. Bu kadar sağlam duruyorsak onların sayesinde. Çok daha özgüvenli duruşumuzla, Türk milleti gücünü gösterdi diyebilirim. Burada bu kadarcık kısa bir gösteriyle bile gücümüzün ne kadar çok olduğunu anlamış olduk" ifadelerini kullandı.

'BAYRAĞIMIZI ALDIK GELDİK'

Senem Çelik, "Çocukları aldım geldim. Çok seviyorlar. Her sene geliyoruz, bayrağımızı aldık geldik. Onlarla gurur duyuyoruz, iyi ki varlar. Çocuklar, en çok uçakları merak ediyorlar. Akıncı uçaklarını görmeye geldik. Heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM HEYECANLA SAVAŞ GEMİLERİNİ GÖRMEYİ BEKLİYOR'

Ayşe Nur Öztürk, "Heyecanla beklediğimiz bir etkinlikti. Sabah erkenden çocuklarımla çıktık. Akıncı'yı görmeyi de bekliyoruz. Çocuklarım heyecanla savaş gemilerini İHA'ları görmeyi bekliyorlar. İlimizde olacağı için çok mutluyuz, memnunuz, çocuklarımı getirdiğim için ben de mutluyum" ifadelerini kullandı. Kızı Betül Kayra Öztürk, "İlimizde ilk defa olacak. Ben çok heyecanlıyım. Akıncı, Bayraktar'ı göreceğim. Önceden TCG Anadolu'yu gezmiştim. Şuan Preveze'yi görüyoruz. Bence çok güzel bir duygu" dedi. Oğlu Barış Burak Öztürk, "Ben ilk kez Akıncı'yı göreceğim, çok mutluyum. TCG Anadolu gemisini ve diğer bazı gemileri gezmiştim. Şimdi de TEKNOFEST'e gideceğim için çok mutluyum, ilk kez gideceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı